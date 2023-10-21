Айтішники з КНДР пересилали на ядерну програму Пхеньяна гроші, отримані у США, — ФБР

За даними американських спецслужб, влада Північної Кореї відправила тисячі фахівців, переважно до Китаю та Росії, звідки вони віддалено працювали на IT-компанії США.

IT-фахівці з Північної Кореї відправляли додому гроші, зароблені в США, для фінансування програми КНДР зі створення балістичних ракет. Про це пише Independent із посиланням на заяву керівництва ФБР.

У відомстві заявили, що йдеться про тисячі представників галузі, які уклали контракти з американськими компаніями. За даними ФБР і Міністерства юстиції, за багато років північнокорейські айтішники перевели на батьківщину мільйони доларів, які були використані для створення зброї.

У Мін'юсті також зазначили, що згадані особи влаштовувалися на роботу під фальшивими іменами. У рамках розслідування федеральна влада оголосила про арешт 1,5 млн доларів і 17 доменних імен.

У матеріалах суду йдеться, що влада КНДР відправила тисячі навчених фахівців, переважно до Китаю і РФ, намагаючись обдурити Вашингтон. Багато з них всіляко намагалися удавати, ніби живуть у США.

Спеціальний агент Джей Грінберг зазначила, що ця схема настільки поширена, що практично будь-яка американська компанія, у якої є позаштатний персонал, "більш ніж імовірно" виплачувала зарплату комусь із її учасників.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 19 жовтня, КНДР нарощує свої кіберможливості, зокрема активно використовує штучний інтелект, для продовження кібервійни, яку ця країна веде вже багато років з цивілізованими країнами.

Раніше, 21 вересня, у США представили законопроєкт, який пропонує посилити санкції щодо КНДР через її втручання і допомогу РФ у війні з Україною.