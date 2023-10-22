Справа в безпеці США: Байден розповів, чому важливі успіхи України й Ізраїлю у війнах

Дві війни можуть здатися далекими для Штатів, але терористи й диктатори можуть піти далі. За словами американського лідера, агресори мають заплатити справедливу ціну за злочини.

Військові успіхи України й Ізраїлю життєво важливі для національної безпеки Сполучених Штатів. Про це написав у соцмережі Х (раніше Twitter) президент США Джо Байден.

"Я знаю, що ці конфлікти можуть здатися дуже далекими. Природно, у багатьох є питання, чому вони важливі для Америки. Успіх Ізраїлю й України є життєво важливим для нашої національної безпеки", — зазначив американський лідер.

Байден додав, що історія засвідчила необхідність змушувати терористів і диктаторів заплатити належну ціну за злодіяння. Якщо цього не станеться, вони прагнутимуть принести більше смертей і руйнувань.

Нагадаємо, що російські війська намагаються штурмувати Авдіївку Донецької області. За даними британської військової розвідки, втрати ЗС РФ загиблими і важко пораненими після спроб штурму становлять близько 190 тисяч осіб.

Фокус раніше писав, що Палата представників США може не схвалити анонсований Байденом загальний пакет допомоги Ізраїлю й Україні на 105 млрд доларів. Питання залежить від єдності республіканців.