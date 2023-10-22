Понад $1 млн за гендерну упередженість: як суд присяжних покарав Google, — Bloomberg

За інформацією журналістів, у компанії Google по-різному ставляться до топменеджерів попри їхній фаховий рівень і досвід. Основна причина, на думку журі присяжних, — гендерна нерівність.

У США журі присяжних визнало упереджене ставлення до однієї з керівниць компанії Google через її стать і ухвалило сплатити їй 1,1 мільйона доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Улка Роу, директорка з розробки Google Cloud, подала проти компанії позов до суду Південного округу штату Нью Йорк стосовно дискримінації в оплаті праці. Основна причина — компанія платила чоловікам більше, ніж жінкам, попри наявні факти меншого досвіду й фахового рівня.

"Google недооцінила Роу, коли її було найнято у 2017 році на посаду технічної директорки з фінансових послуг у Google Cloud", — заявив адвокат Роу Грегорі К'ярелло, партнер Outten & Golden LLP.

Зокрема, Google нібито також помстився Роу, понизивши її на посаді після того, як вона поскаржилася на дискримінацію, пише агентство.

У Google стверджували, що Роу мала ті самі можливості, що й її колеги-чоловіки. А закон, за словами партнера юридичної компанії Paul Hastings LLP Кеннета Гейджа, не гарантує рівних результатів за оплату, лише наявність рівних можливостей.

"Вона отримала ті самі можливості й потрапила під ті самі критерії ефективності, що і її (Роу. — Ред.) колеги-чоловіки, попри докази Роу про інше. Зарплата Роу залежить від результатів роботи, і в деякі роки вона була нижчою, ніж у інших директорів, а в інші роки була вищою, ніж у інших директорів", — наводить агентство слова пояснення Кеннета Гейджа у перший день судового засідання.

Проте це не вплинуло на рішення журі присяжних, які обговорювали справу протягом п’яти годин.

"Справу слухали впродовж тижня. Журі з восьми присяжних ухвалило, що компанія Google винна Роу 150 тисяч доларів за "біль і страждання" через дискримінацію та ще 1 мільйон доларів як компенсацію", — зазначає Bloomberg, підкресливши, що суд визнав гендерну упередженість Google.

Що трапилося

Як зазначає видання, Улка Роу прийшла на роботу до компанії з 23-річним досвідом роботи у фінансовій сфері, проте обійняла посаду лише на роботі так званого восьмого рівня. Зарплата жінки складала близько 750 тисяч доларів на рік.

Проте, за словами Роу, чоловіки, які прийшли до компанії пізніше за неї та мали незначний досвід роботи в цьому секторі, були найняті на дев’ятий рівень із зарплатою понад 1 мільйон доларів на рік.

Позови проти Google

Позов Роу — це перша справа про дискримінацію в оплаті праці, порушену проти Google після масових страйків у 2018 році, під час яких сотні співробітників Google протестували проти того, як технологічна компанія відреагувала на харасамент із боку деяких зі своїх топменеджерів.

14 вересня Google програв суд Європейській комісії. Причиною суперечки між Google і Єврокомісією стало використання операційної системи Android для придушення конкуренції. Суд погодився з тим, що Google наклав незаконні обмеження на виробників мобільних пристроїв Android і операторів мобільних мереж, щоб зміцнити панівне становище своєї пошукової системи. Компанії присудили штраф у розмірі 4 мільярдів євро.

У США проти Google подав позов генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта, який звинуватив компанію в таємному відстеженні місцезнаходження користувачів без їхнього відома та згоди.

Нагадаємо, Фокус писав, що від нового вірусу для Google Chrome немає порятунку — врятує лише уважність користувачів.

Також Фокус повідомляв, що Google впровадив нову систему ключів доступу та скасовує паролі.