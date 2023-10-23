"Скіфське золото": в Іспанії поліція конфіскувала викрадені з України цінності на $64 млн

У Національній поліції Іспанії повідомили, що вилучені золоті прикраси були викрадені та незаконно вивезені з України. Вони мали бути легалізовані продані в Мадриді. Вартість золотих артефактів – не менше 60 мільйонів євро.

В Іспанії було проведено спільну операцію Національної поліції Іспанії та Служби безпеки України, під час якої конфісковано стародавні золоті артефакти вартістю 60 мільйонів євро (63,6 мільйона доларів), вкрадені з нашої країни. Правоохоронці впіймали злодіїв під час спроби продати їх у Мадриді. Про це повідомив веб-портал Нацполіції Іспанії.

"Агенти заарештували п'ятьох людей, тим самим ліквідувавши злочинну мережу, яка займається незаконним вивезенням культурних цінностей з України. Вилучені вироби — золоті прикраси, що мають величезну історичну та економічну цінність, — були вкрадені, незаконно вивезені і повинні були бути продані в Мадриді", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

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У розслідуванні взяли участь аташе внутрішніх справ Болгарії, України, Албанії, Північної Македонії та Кіпру та Відділ міжнародного співробітництва.

Що відомо про розслідування

У поліції розповіли, що перші розслідування почалися, коли агенти дізналися, що серію золотих прикрас, які мають велику історичну та економічну цінність, продавав громадянин України, який мешкає в Мадриді. Це предмети, які не можна продати звичайними законними засобами, наприклад, через аукціони. З цієї причини коштовності були включені в капітал різних комерційних компаній, створених спеціально для того, щоб надати їм легального вигляду і тим самим полегшити їхню комерціалізацію групою інвесторів.

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За даними слідства, щоб "обілити" походження предметів, до них додавалися документи українською, англійською та іспанською мовами, що підтверджують їхню приналежність до Української православної церкви. При цьому майно та можливість розпоряджатися ним передали православному священику, який мешкає в Мадриді. З іншого боку, на прохання власників іспанські експерти з культурних цінностей підготували звіти та провели оцінку коштовностей, вартість яких досягла понад 60 мільйонів євро.

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Перший предмет було вилучено слідчими поліції у 2021 році. "Це був золотий пояс із баранячими головами, який зберігався в сейфі в Мадриді і який був проданий мадридському бізнесмену в приватному порядку і безпосередньо. Саме з цього моменту, після численних зусиль поліції, агенти підтвердили, що підслідні мали й інші предмети зі схожими характеристиками. ", — повідомили у поліції.

Вилучені культурні цінності, 11 предметів, в основному ювелірні вироби, у тому числі хитромудрі намисто, браслети та сережки, відносяться до греко-скіфської культури VIII-IV століть до нашої ери.

Предмети виставлялися у київському музеї у 2009-2013 роках та були вивезені контрабандою з України у 2016 році, йдеться у заяві Національної поліції Мадрида, не називаючи музей.

Раніше повідомлялося, що у Росії хочуть встановити причетних до вивезення "Скіфського золота" з Криму. У РФ вважають, що експонати вкрали з кримських музеїв. 2014 року Нідерланди відмовилися повертати "Скіфське золото" через окупацію Криму.