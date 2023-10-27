Хто посяде місце Путіна після його смерті: видання Independent назвало наступників (фото)

Світові ЗМІ почали масово обговорювати сценарії спадкоємності в Кремлі після того, як анонімний Telegram-канал поширив в інформаційному просторі новину про смерть російського диктатора.

Нинішній прем'єр-міністр Михайло Мішустін автоматично та легітимно стає лідером Росії, проте є низка гучних імен, які можуть претендувати на місце президента РФ. Сценарії можливої наступності проаналізувало британське видання Independent.

Як пише видання, термін Володимира Путіна на посаді президента РФ спливає 2024 року, однак через внесені ним радикальні зміни до Конституції країни 2020-го він має можливість правити до 2036 року. Водночас буквально цього тижня Кремль був змушений спростувати чутки про те, що у Володимира Путіна сталася зупинка серця у його спальні.

Коли ж Путін усе-таки помре або раптово піде у відставку, у Ради Федерації є 14 днів, щоб оголосити дострокові президентські вибори. Якщо Рада Федерації не зможе впоратися з поставленим завданням, тимчасовим виконувачем обов'язків президента стане прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Наступники Путіна — Михайло Мішустін

Автори матеріалу зазначають, що перед Мішустіним стояло "незавидне завдання з порятунку економіки, але він мало що сказав про російсько-українську війну", а джерела, близькі до Кремля, підтверджують, що він не знав про наміри Путіна здійснити повномасштабне вторгнення.

"За конституцією, він вступає на посаду, коли президент мертвий або недієздатний. Він — класичний вибір технократа. Я міг передбачити, що це станеться, але є й інші кандидати, які могли б зайняти ту саму нішу", — сказав у коментарі Independent британський політолог, доктор Марк Галеотті.

Однак дехто вважає Мішустіна малоймовірним кандидатом на постійне призначення з огляду на недостатню популярність серед найближчого оточення Путіна, прихильників і підспівувачів.

Михайло Мішустін зарекомендував себе як явний технократ Фото: З відкритих джерел

Наступники Путіна — Дмитро Медведєв

Відомий як один із найближчих союзників Путіна, вважається одним із його реальних потенційних наступників. Медведєв уже обіймав посаду президента з 2008-го по 2012 рік і пішов у відставку за попередньою домовленістю.

"Колись його вважали на Заході поміркованим голосом у Кремлі, але він заробив репутацію поганого поліцейського Путіна, називаючи українців "тарганами" та висловлюючи дедалі войовничіші погрози, пов'язані з ядерною зброєю", — пише видання.

Пізніше колишній професор права став прем'єр-міністром РФ (2012-2020 роки), а потім — заступником голови Ради безпеки Росії. Однак його явно підпорядкована роль при Путіні геть нівелювала його здатність консолідувати владу серед російської еліти, вважає Independent.

У Дмитра Медведєва сьогодні незавидна роль блазня Фото: Flickr

Наступники Путіна — Сергій Кирієнко

Це ім'я часто згадується серед людей, які можуть очолити країну, — Кирієнко входить до найближчого оточення Путіна. За інформацією кремлівських джерел, він має практично щоденний доступ до нинішнього президента й підтримує хороші стосунки з основними ключовими фігурами в політичній еліті Росії.

"Відкидаючи його шанси коли-небудь вийти на передній план російської політики, йому краще працювати як закулісному оператору", — підкреслює доктор Галеотті.

Сергій Кирієнко практично щодня спілкується з Путіним Фото: З відкритих джерел

Наступники Путіна — Сергій Шойгу

З огляду на провали та недоліки російсько-української війни, Сергія Шойгу більше не можна розглядати як імовірного кандидата на роль попередника Путіна. Проте міністра оборони визнали найпопулярнішим політиком після Путіна. Тим більше, що їх пов'язує така дружба, в межах якої вони часто разом проводять час і відпочивають.

"До вторгнення я б однозначно сказав Шойгу, але тепер його репутація заплямована вторгненням", — сказав доктор Галеотті.

Однак Шойгу, як і раніше, користується відносно високим рівнем суспільної підтримки й довіри, і він феноменальний закулісний оператор.

Сергій Шойгу часто проводить час із Путіним Фото: З відкритих джерел

Наступники Путіна — Микола Патрушев

Секретар Ради безпеки Росії Патрушев знайомий із Путіним ще з часів роботи в КДБ. За інформацією з інсайдерських джерел, саме він був головним стратегом вторгнення в Україну у 2014-му і 2022 роках.

71-річний чиновник є одним із небагатьох людей, до яких дослухається Путін. Водночас, згідно з кремлівськими інсайдами, на місце наступника Путіна претендує і син Патрушева — Дмитро, який зараз є міністром сільського господарства РФ.

Микола Патрушев може протегувати на посаду президента свого сина Дмитра Фото: Flickr

Згідно з версією Independent, серед претендентів на спадкоємність посади Путіна називали також мера Москви Сергія Собяніна, колишнього охоронця, а тепер губернатора Тульської області Олексія Дюміна та главу адміністрації Дмитра Козака.

Сім'я Путіна

На відміну від інших диктаторів, сім'я Путіна абсолютно не претендує на спадкоємність позицій глави. Диктатор ретельно приховує кількість своїх дітей і онуків, загальновідомо тільки про його двох дочок в офіційному шлюбі — Марію Воронцову 36 років і Катерину Тихонову 35 років.

"Річ у тім, що я не хочу, щоб вони росли королівськими принцами, я хочу, щоб вони виросли нормальними людьми. Я ніколи ні з ким не обговорюю свою сім'ю", — якось сказав Путін.

Відомі в медійному просторі дочки Путіна від офіційного шлюбу Фото: DW

Сценарії можливої наступності президента РФ

На думку доктора Галеотті, це має бути хтось, хто міг би створити коаліцію, хто був би прийнятний як для технократів, так і для еліти безпеки.

"Я думаю, що насправді російська система впорається з кризою доволі швидко та стрімко, і ми побачимо наступну політичну еліту, яка прагне покласти край війні в Україні та конфронтації із Заходом. Путін, цілком імовірно, стане цапом-відбувайлом за всі ці злодіяння", — підкреслив політолог.

На думку Independent, відтоді, як Путін став вищим керівником Росії 1999 року, він реально зарекомендував себе як один із "найганебніших політиків у сучасній історії", що має порочну владу. Останні роки старого диктатора переслідували чутки про погіршення здоров'я, а серед недоведених недуг фігурували рак щитовидної залози, хвороба Паркінсона, проказа, інсульт.

Путін помер — новий вкид від російського Telegram-каналу

Ось і вчора, 26 жовтня, в анонімному телеграм-каналі з'явилося повідомлення про спробу державного перевороту в Росії, відправною точкою якого стала смерть Путіна. Наразі ці чутки не підтверджені та можуть виявитися черговим фейковим вкидом із метою розгорнути ІПСО проти України.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус писав про те, що керівник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю західним ЗМІ заявив, що російський диктатор Путін дуже хворий, проте побачити перемогу України у війні Росія встигне ще до своєї смерті.

Додамо, що розвідка Данії у своєму розслідуванні зібрала чимало інформації, яка підтверджує хворобу Путіна. Водночас вона вважає, що в момент вторгнення російського диктатора в Україну на нього вплинули ліки, які він приймав під час лікування онкології.