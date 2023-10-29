У Казахстані стався вибух метану на шахті: загинули 42 людини

Унаслідок трагедії на шахті імені Костенка в Казахстані загинули щонайменше 42 гірники. Ще чотирьох розшукують рятувальники.

У Казахстані 28 жовтня на шахті імені Костенка Карагандинської області стався вибух метану. Станом на 29 жовтня відомо про 42 загиблих. Ще чотири людини можуть перебувати під завалами. У країні оголосили загальнонаціональну жалобу.

"Станом на 15:00 виявлено тіла 42 загиблих, тривають пошуки чотирьох гірників", — повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Казахстану.

У пошуково-рятувальних роботах беруть участь 55 гірничорятувальників і 15 одиниць техніки. Для забезпечення екстреної медичної допомоги залучено 21 особу та 7 одиниць техніки швидкої медичної допомоги.

У пресслужбі компанії "АрселорМіттал Теміртау", що володіє шахтою, припускають, що на об'єкті стався вибух газометану. За попередньою інформацією, на момент події всередині перебували 252 людини, 208 із них вдалося вивести на поверхню.

Як повідомляють у виданні Казахстан Today, унаслідок НП до приймально-діагностичних відділень стаціонарів Караганди, Абая і Шахтинська доставили 28 осіб. З них госпіталізували 24 постраждалих, 20 — направили у відділення токсикології багатопрофільної лікарні імені Макажанова з отруєнням токсичними газами легкого та середнього ступеня тяжкості.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду припинити інвестиційне співробітництво з компанією "АрселорМіттал Теміртау". Для з'ясування обставин події в Казахстані створено урядову комісію. Казахська прокуратура почала розслідування.

На сайті "АрселорМіттал Теміртау" йдеться, що компанія є найбільшим підприємством гірничо-металургійного сектора. Вона входить до складу сталеливарного концерну ArcelorMittal, який придбав комбінат у середині 1990-х років. За останні 15 років, за словами прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова, на об'єктах компанії загинуло понад 100 осіб.

Нагадаємо, у вересні в Нагірному Карабасі, на трасі Степанакерт-Аскеран, стався сильний вибух на бензосховищі. Повідомляли про 200 постраждалих.

Також Фокус писав 29 жовтня, що в Сполучених Штатах Америки чоловік прийшов на вечірку з нагоди святкування Гелловіна і влаштував там стрілянину. У результаті загинули двоє людей, 18 — дістали поранення.