Сорос виділив на підтримку протестів проти Ізраїлю 15 млн доларів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, фінансування діяльності активістів здійснювалося через благодійну організацію Tides Center. За ці кошти проводилися мітинги палестинських "правозахисних груп", які виступали проти дій Ізраїлю після 7 жовтня.

Організації, підконтрольні американському мільярдеру Джорджу Соросу, надають фінансову підтримку активістам, які виступають на мітингах проти Ізраїлю. Так різні некомерційні організації, що підтримують дії ХАМАСу, отримали з 2016 року 15 млн доларів. Про це 28 жовтня повідомили журналісти The New York Post.

Оглядачі пишуть, що, згідно з даними фонду Open Society Foundations, організація Сороса виділила 13,7 млн доларів через благодійну НКО Tides Center, яка нібито стверджує, що палестинці є жертвами "ізраїльських колонізаторів".

Серед бенефіціарів Tides — організація Adalah Justice Project, яка 7 жовтня розмістила в Instagram фотографію бульдозера, що зносить частину ізраїльського прикордонного паркану.

"Ізраїльські колонізатори вважали, що зможуть на невизначений час заточити два мільйони людей у в'язницю просто неба... Жодна клітка не залишиться без відповіді", — ідеться в коментарі.

Серед інших підтримуваних Соросом палестинських "правозахисних груп", члени яких вивергали ненависть на мітингах після 7 жовтня, — американська організація Jewish Voice for Peace та If Not Now, які отримали 650 тис. і 400 тис. доларів відповідно. Обидві організації виступили спонсорами мітингу в Браянт-парку, а їхні члени були серед протестувальників, які зібралися 18 жовтня біля комплексу Капітолію США, пишуть журналісти.

"Джордж Сорос і його син Алекс давно підтримують найрадикальніші організації по всій планеті, зокрема й організації, що виступають за ХАМАС, які підтримують найогидніші дії. Ми закликали Сороса припинити фінансування, але він, схоже, сповнений рішучості й далі підтримувати антисемітські організації, які прагнуть знищити західну цивілізацію", — заявив віцепрезидент дослідницької групи Media Research Center Ден Шнайдер.

