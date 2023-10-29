Постраждали понад 100 осіб: в Індії на залізниці зіткнулися потяги (відео)

Унаслідок зіткнення постраждали два вагони, в яких перебувало 90 пасажирів. Ще 27 осіб через катастрофу були поранені, а 10 — загинули.

Щонайменше 10 людей загинули та близько 27 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів в індійському штаті Андхра Прадеш. Про це повідомило агентство Reuters у неділю, 29 жовтня.

Два вагони одного з потягів із пасажирами зійшли з рейок, і попереднє розслідування показало, що до зіткнення призвів людський фактор. Аварія сталася, коли пасажирський поїзд "Візакхапатнам-Райагада" зупинився через обрив повітряного кабелю, і зустрічний потяг, що прямував за маршрутом "Візакхапатнам-Паласа Експрес", врізався в нього, збивши вагони поїзда, що зупинився.

Високопоставлений урядовий чиновник, який працює у Візіанагарамі — районі, розташованому недалеко від місця аварії, — повідомив агентству Reuters, що 27 осіб отримали поранення, і понад 90 осіб перебували у двох вагонах, які постраждали внаслідок зіткнення.

Зазначимо, що ця аварія сталася всього за кілька місяців після того, як на державних залізницях Індії сталася найсерйозніша за останні два десятиліття залізнична катастрофа, в якій загинули 292 людини. Тоді пасажирський потяг врізався в нерухомий вантажний потяг, зійшов із рейок і врізався в інший пасажирський поїзд, що прямував у протилежному напрямку.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Індії обвалився залізничний міст. Подія сталася неподалік від населеного пункту Сайранг у штаті Мізорам. На момент обвалення частини мосту на будівництві перебували приблизно 40 робітників.

Нещодавно ЗМІ писали про те, що під час найсильнішої за останні 100 років повені в Італії тіла загиблих знаходили за десятки кілометрів від їхніх будинків. Загинули щонайменше 13 людей, ще 13 тисячам довелося покинути своє житло.