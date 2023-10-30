У Москві біля аеропорту "Шереметьєво" стався вибух: є постраждалі (фото, відео)

Представник екстрених служб РФ повідомив, що причиною пожежі на АЗС біля аеропорту "Шереметьєво" стала розгерметизація ємності з пропаном.

У Москві поряд із аеропортом "Шереметьєво" пролунав вибух на газовій заправці. Внаслідок пригоди у вогні опинились відразу кілька машин, є постраждалі. Про пожежу повідомляє російське видання "РИА Новости", а у Telegram-каналах вже опублікували відео з місця подій.

У понеділок вранці, 30 жовтня, на АЗС вибухнув резервуар із газом, після чого вогонь поширився на 60 квадратних метрів.

У Москві біля аеропорту "Шереметьєво" пожежа У Москві біля аеропорту "Шереметьєво" пожежа

Представник екстрених служб повідомив росЗМІ, що причиною пожежі на АЗС у Хімках під Москвою біля аеропорту "Шереметьєво" стала розгерметизація ємності з пропаном.

Хімки поблизу Москви на карті

За їхньою уточненою інформацією, вогонь охопив п'ять машин, побутівки та дерев'яні палети.

Співрозмовник російського медіа додав, що внаслідок пригоди є постраждалі – двоє співробітників АЗС.

Пожежі в Росії: деталі

У РФ фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Почастішали пожежі на військових об'єктах, заводах.

Так, 15 вересня в російській Самарі сталася масштабна пожежа на підшипниковому заводі. За даними росЗМІ, вогонь охопив територію в 100 кв. м. При цьому загоряння намагаються усунути близько 70 рятувальників і 22 одиниць техніки.

Крім того, 8 вересня в Москві, на Кусковській вулиці, спалахнула масштабна пожежа. Місцеві ЗМІ зазначили, що заявка про подію надійшла з будівлі, де розташована Федеральна митна служба РФ.

Нагадаємо, раніше російські Telegram-канали повідомляли, що в РФ 18 жовтня в місті Ростов-на-Дону на вулиці 1-й Луговій спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, загорівся склад полімерної плівки.