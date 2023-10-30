"Очевидно": Кремль звинуватив Захід в організації антисемітських погромів у Дагестані

За словами речника президента РФ, Володимир Путін проведе "велику нараду", на якій обговорить "спроби Заходу використати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства".

Єврейський погром в аеропорту в Махачкалі став результатом втручання Заходу у внутрішні справи Росії. Про це заявив речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

"Добре відомо і очевидно, що вчорашні події навколо аеропорту Махачкали є багато в чому результатом втручання ззовні, включаючи інформаційний вплив ззовні", — запевняє Пєсков.

За словами речника президента РФ, на тлі телевізійних кадрів із сектору Газа, де гинуть діти та старі люди, "недоброзичливцям дуже легко зловживати ситуацією, провокувати її, збуджувати людей".

Окрім того Пєсков повідомив, що Володимир Путін відучора отримує доповіді про ситуацію в Дагестані від ФСБ, Росгвардії та глави республіки Сергія Мелікова.

Речник додав, що у понеділок, 30 жовтня, глава держави проведе "велику нараду" за участю прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, глав силового блоку та керівників палат парламенту, на якій обговорить "спроби Заходу використати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства".

При цьому представник Кремля не став коментувати заходи, які можуть бути вжиті щодо учасників заворушень у Махачкалі.

"Щодо мітингу — дочекаємось сьогоднішньої наради", — сказав прес-секретар президента.

Заворушення у Дагестані: деталі

Нагадаємо, 29 жовтня сотні людей у Дагестані штурмували аеропорт через рейс Red Wings із громадянами Ізраїлю на борту. Люди тримали в руках плакати з написами "Дітовбивцям — немає місця в Дагестані" та "Ми проти єврейських біженців".

Повідомлялося, що мітингувальники зупиняли автомобілі, які проїжджали повз, щоб перевірити їх на наявність громадян Ізраїлю. За даними російських медіа, правоохоронні органи ніяк не перешкоджають діям місцевого населення.

До слова, президент України Володимир Зеленський також не обійшов стороною заворушення в Дагестані. За його словами, ненависть до інших націй для Росії є цілком звичними речами і дивуватися цьому не варто. Подібні наративи, як зазначив далі голова держави, щодня виголошуються пропагандистами на телебаченні, експертами, а також владою.

Нагадаємо, раніше губернатор Дагестану Сергій Меліков заявив, що погром у Махачкалі влаштували "українські націоналісти".