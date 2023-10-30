"Усі в розгубленості": Кремль впав у ступор після бунту в Махачкалі, — The Moscow Times

За словами анонімного російського чиновника, ситуацію можна порівняти з військовим заколотом Пригожина, який відбувся в червні. При цьому, Путіну боялися говорити про зростання антисемітських настроїв на Кавказі.

Кремль впав у ступор після масових заворушень у Махачкалі, які пов'язані з антисемітськими настроями. Про це повідомляє видання The Moscow Times 30 жовтня.

За даними анонімних джерел Кремля та урядів, російські спецслужби та силові структури були в курсі того, що в Дагестані загострюється обстановка на тлі війни в Ізраїлі, однак це нічого не змінило. З 7 жовтня, коли угруповання ХАМАС напало на Ізраїль, на Північному Кавказі висловлювали підтримку Сектору Газа, адже значна частина жителів сповідує іслам.

"Ситуація загострювалася щотижня. Про це у нас знали всі — і в Кремлі, і в ФСБ, і в МВС", — розповів анонімний чиновник Кремля.

Незважаючи на це, бунт в аеропорту Махачкали, під час якого тисячі людей увірвалися на злітну смугу і ледь не влаштували розправу над пасажирами з Тель-Авіва, застав Кремль зненацька і ніхто не знав, що робити далі, щоб заспокоїти народ. Дехто навіть порівняв цю обстановку з військовим заколотом, який стався в червні.

"У моєму оточенні майже всі в розгубленості. Це чисте повторення бунту Пригожина", — продовжило джерело.

Інший чиновник Кремля, який раніше працював у силових структурах, у коментарі журналістам розповів, що це "надзвичайна подія національного масштабу". Він не виключив, що спецслужби знали про загрозу заздалегідь, але боялися повідомляти про це російському президенту Володимиру Путіну.

"Це провал усіх — кураторів внутрішньої політики в Кремлі, спецслужб і місцевої влади. Усі бояться бути алармістами і попереджати президента про проблеми заздалегідь", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що в Дагестані жителі штурмували аеропорт через рейс із "біженцями з Ізраїлю". За даними російських медіа, протестувальники зупиняли всі автомобілі, що проїжджали повз, і перевіряли на наявність громадян Ізраїлю. Деяким із них вдалося пробратися на злітну смугу, де нібито стояв рейс із Тель-Авіва.

Пізніше президент України Володимир Зеленський також відреагував на заворушення в Дагестані. За його словами, ненависть до інших націй для Росії є цілком звичними речами і дивуватися цьому не варто. Подібні наративи, як зазначив далі глава держави, щодня виголошуються пропагандистами на телебаченні, експертами, а також владою.