Погрожував ножем: у Польщі прикордонники затримали українця, який перевозив мігрантів (фото)

У машині порушника, який хотів перевезти нелегалів до Німеччини, також знайшли наркотики.

У Польщі прикордонники затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів. У нього в машині знайшли наркотики. Про це пише прикордонна служба Польщі.

Повідомляється, що прикордонники в Зеленій Гурі спробували зупинити фургон Fiat на польських номерах. Машина їхала в бік кордону з Німеччиною. Водій не реагував на сигнали і спробував втекти — почалася погоня.

У звіті йдеться про те, що в селищі Валовиці водій усе-таки зупинив авто, вибіг на вулицю і вирішив втекти пішки. Прикордонники зробили попереджувальний постріл у повітря, але порушник не реагував. Ба більше, він дістав ніж і почав погрожувати спершу правоохоронцям, які переслідували його, а потім заявив, що поранить сам себе.

Автомобіль українського водія Фото: Штаб пограничной службы Польши

У відомстві повідомили, що на місце приїхали лікарі та співробітники поліції, а також рятувальники. Після розмови з поліцейськими водій опустив ніж і здався. Порушником виявився 26-річний українець, який віз нелегальних мігрантів до Німеччини.

Крім того, як повідомляється, під час обшуку в машині також було виявлено 0,5 грама кокаїну. Чоловіка було заарештовано. Суд відправив його під арешт на 3 місяці як запобіжний захід. Розслідування триває. Винуватцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Польщі в Гдині затримали двох українців. У них вдома знайшли тіло немовляти, заховане в пакет. Інцидент стався на вулиці Ридзовій. Поліція затримала двох осіб: 44-річну матір новонародженого та її на рік молодшого партнера. Вони обидва є громадянами України.