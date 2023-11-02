У РФ будинок покрили "криваві бурульки", місцевим страшно виходити надвір, — росЗМІ (фото)

Окрім моторошних "прикрас" на будинку у місті з’явилися замерзлі "ріки крові" на тротуарах. Місцеві жителі підозрюють, що у жахітті треба винити майстрів, які ремонтували дах.

У місті Петрозаводськ в Росії помітили неординарні "прикраси" від природи до Головіна. Будинки та дороги покрив "кривавий" лід. Деталями та фото з місця подій 2 листопада поділились у медіа Baza.

"Гелловін закінчився, але мешканці Петрозаводська все ще бояться виходити на вулицю — їх лякають криваві бурульки", — йдеться у пості.

Фото з місця подій Фото: Ігор Подгорний / Baza

Автори контенту розповіли, що будинок у Петрозаводську перетворився на замок Дракули — з червоними бурульками, схожими на ікла, та "кривавими ріками" під ногами — за одну ніч. Місцеві підозрюють, що сталося це через ремонт.

Фото з місця подій Фото: Ігор Подгорний / Baza

Як пояснили у медіа, спеціалісти просочували дах будинку спеціальною сумішшю. Це мало захистити споруду від вологи та розпаду. Проте у місті випав сніг. Коли він накрив оброблений дах, почав танути та формувати моторошні бурульки.

Фото з місця подій Фото: Ігор Подгорний / Baza

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