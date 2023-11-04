Співак Shaman під пісню "Я — русский" натиснув "червону кнопку" (відео)

"Перформанс" російського співака транслювався на головному телеканалі РФ "Первый HD".

Російський співак Shaman під час концерту та виконання пісні "Я русский" натиснув на символічну "червону кнопку" у чорній валізі. Про це повідомляє Telegram-канал "Мышеловка".

На кадрах видно, як 31-річний співак Ярослав Дронов, відомий під творчим псевдонімом Shaman, підходить до чоловіка у чорному костюмі, котрий тримає в руках валізу та демонструє у ній червону кнопку. Далі Дронов тисне на "пуск" і зал "вибухає" оваціями під пуски феєрверків.

Все це транслюється на головному російському телеканалі "Первый HD".

Shaman та перформанс з "ядерною кнопкою": що відомо

Подібний перформанс Shaman проводив й раніше. За словами російського видання "Popcake", на концерті у Новомосковську 30 липня виконавець з'явився перед сотнями глядачів на гелікоптері, облетівши весь стадіон і приземлившись під вигуки фанатів.

Виконавець натиснув на символічну червону ядерну кнопку

"Протягом довгого часу народ спостерігав за таємничою персоною: засекречена людина з валізою із зображенням російського прапора", — йдеться у повідомленні.

Коли на екрані розпочався зворотній відлік, чоловік з валізою піднявся на сцену та "розсекретив її вміст".

Виконавець натиснув на символічну червону ядерну кнопку Виконавець натиснув на символічну червону ядерну кнопку

"У той момент, коли на таймері залишилося 10 секунд, чоловік відкрив валізу, продемонструвавши червону кнопку та натиснув її. За феєричним перформансом був неймовірний фейрверк у кольорах триколору", — додають росЗМІ.

Нагадаємо, 20 квітня в YouTube зʼявився черговий Z-патріотичний кліп Ярослава Дронова на пісню "Мы". У ньому Shaman позує на Червоній площі з нарукавною пов'язкою в стилі німецької націонал-соціалістичної партії, тільки замість свастики там зображено прапор Росії.

Також нагадаємо, що в січні поточного року повідомлялося, російський пропагандистський співак Shaman відвідав окупований Маріуполь, де виступив перед українськими дітьми. На опублікованому відео було видно, що дітей нарядили у форму російської молодіжної міліарної організації "Юнармія".