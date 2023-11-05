Через 18 годин: чоловік, який зупинив роботу аеропорту Гамбурга, здався поліції
За заявою поліцейських Гамбурга, пріоритетом їхньої операції була виняткова безпека дитини.
Поліції Гамбурга вдалося через 18 годин переконати чоловіка, який проник на територію аеропорту, здатися поліції. Про це 5 листопада пише німецьке видання BILD.
Салмана Е. заарештували, а його 4-річну доньку Асліхан, яку він викрав із квартири колишньої дружини, звільнили і передали лікарям.
"У суботу, 4 листопада, близько 19:20 Салман Е. проник у квартиру своєї колишньої дружини Севди Е. Для встановлення контакту він використав рекламне оголошення, яке розмістив в інтернеті. Використовуючи фальшиву адресу електронної пошти, він організував зустріч зі своєю колишньою дружиною, яка нічого не підозрювала, і викрав їхню доньку", — повідомляє видання з посиланням на місцеву поліцію.
Потім підозрюваний попрямував до аеропорту, прорвався через огорожу.
"Він припаркував машину, з якої зняв номерні знаки, поруч із повністю зайнятим пасажирським літаком Turkish Airlines, вимагаючи випустити його з дитиною до Туреччини. При цьому він кидав "коктейлі Молотова" та здійснив кілька пострілів", — зазначає поліція.
Водночас, за заявою поліцейських, пріоритетом їхньої операції була безпека дитини.
Напад в аеропорту Гамбурга — що відомо
Аеропорт Гамбурга з вечора, 4 листопада, залишався закритим через озброєного чоловіка, який проник на його територію. Аеропорт і повітряне судно, біля якого припаркувався зловмисник, було повністю евакуйовано.
Із чоловіком у машині перебувала його донька, яку він викрав у колишньої дружини. Жінка попередила поліцію та екстрені служби, що Салман Е. їде в аеропорт із дитиною. Судячи з усього, причиною конфлікту стала суперечка про опіку, що розгорілася.
Нагадаємо, Фокус писав нещодавно, що пасажирів рейсу Тель-Авів — Махачкала, яких в аеропорту "Уйташ" зустрів натовп із палестинськими прапорами й антисемітськими гаслами, довелося евакуювати на вертольотах.
Крім того, Фокус повідомив, що Кремль уникає карати за заворушення в аеропорту Махачкали, а Інститут вивчення війни назвав причини цього.