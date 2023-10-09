Аеропорт Гамбурга зупинив роботу через загрозу атаки на літак з Ірану

Федеральна поліція Гамбурга вважає загрозу нападу на літак з Тегерану серйозною. Обшукують багаж 198 пасажирів.

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Аеропорт німецького Гамбурга зупинив роботу у понеділок, 9 жовтня, через загрозу нападу на літак, що прилетів зі столиці Ірану Тегерана. Про це повідомила телевізійна мережа NDR.

За даними ЗМІ, погроза надійшла до федеральної поліції електронною поштою. Вона стосувалася пасажирського літака, який прилетів з Тегерана до Гамбурга.

Відомо, що на борту цього літака було 198 пасажирів і 16 членів екіпажу.

Також у повідомленні зазначають, що зараз літак проходить огляд у безпечному місці. Всіх пасажирів вивели до окремого виходу, де їхній багаж обшукують.

"Федеральна поліція розгорнула на місці велику кількість працівників та вважає загрозу серйозною. На місці чергує пожежна служба", – додають у повідомленні.

Через операцію поліції польоти призупинено. За даними аеропорту, з 12:40 зльотів і посадок не було.

"У зв'язку з заходом федеральної поліції зльоти і посадки на короткий час неможливі. Можливі затримки рейсів. Слідкуйте за статусом рейсу", – заявили в аеропорту.

Ці події відбуваються на тлі нападу ХАМАС на Ізраїль, який стався 7 жовтня з Зокрема, із території Сектору Гази, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали наземне вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїлі офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки попередили, що спецслужби РФ проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході, використовуючи напад ХАМАС на Ізраїль. Вони готуються звинуватити Київ у продажі західного озброєння, наданого союзниками, терористам.