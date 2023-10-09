Аэропорт Гамбурга остановил работу из-за угрозы атаки на самолет из Ирана

Федеральная полиция Гамбурга считает угрозу нападения на самолет из Тегерана серьезной. Обыскивают багаж 198 пассажиров.

Related video

Аэропорт немецкого Гамбурга остановил работу в понедельник, 9 октября, из-за угрозы нападения на самолет, прилетевший из столицы Ирана Тегерана. Об этом сообщила телевизионная сеть NDR.

По данным СМИ, угроза поступила в федеральную полицию по электронной почте. Она касалась пассажирского самолета, который прилетел из Тегерана в Гамбург.

Известно, что на борту этого самолета было 198 пассажиров и 16 членов экипажа.

Также в сообщении отмечают, что сейчас самолет проходит осмотр в безопасном месте. Всех пассажиров вывели к отдельному выходу, где их багаж обыскивают.

"Федеральная полиция развернула на месте большое количество работников и считает угрозу серьезной. На месте дежурит пожарная служба", — добавляют в сообщении.

Из-за операции полиции полеты приостановлены. По данным аэропорта, с 12:40 взлетов и посадок не было.

"В связи с заходом федеральной полиции взлеты и посадки на короткое время невозможны. Возможны задержки рейсов. Следите за статусом рейса", — заявили в аэропорту.

Эти события происходят на фоне нападения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября с В частности, с территории Сектора Газа, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали наземное вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиле официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Напомним, в Главном управлении разведки предупредили, что спецслужбы РФ проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке, используя нападение ХАМАС на Израиль. Они готовятся обвинить Киев в продаже западного вооружения, предоставленного союзниками, террористам.