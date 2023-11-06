За допомогою РФ: КНДР планує третю спробу запуску шпигунського супутника, — Yonhap

Південнокорейські військові стежать за Пхеньяном, щоб виявити ознаки організації різних провокацій напередодні першої річниці запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї висловив занепокоєння можливою третьою спробою запуску шпигунського супутника КНДР у листопаді 2023 року. Про це повідомляє видання Yonhap.

У Північній Кореї 18 листопада оголосили "днем ракетної промисловості" на честь успішного випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17", який стався минулого року.

Представник комітету начальників штабів Лі Сон Чжун повідомив, що збройні сили Південної Кореї проводять стеження за КНДР з метою виявлення можливих ознак підготовки та проведення різних провокацій напередодні річниці першого успішного запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

"Розвідувальні органи Південної Кореї і США тісно співпрацюють, щоб відстежувати і контролювати можливості проведення Північною Кореєю різних провокацій, включно з третім запуском того, що вона називає космічним супутником", — заявив Лі Сон Чжун.

Раніше Північна Корея зробила дві невдалі спроби вивести розвідувальний супутник на орбіту в травні та серпні відповідно і пообіцяла повторити спробу в жовтні, але не вклалася у встановлені терміни.

Минулого тижня міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік заявив, що КНДР, імовірно, відклала свій план третього запуску супутника-шпигуна для усунення технологічних збоїв у системі за допомогою Росії.

Нагадаємо, що 31 травня Північна Корея оголосила, що запуск військового супутника-шпигуна закінчився невдачею, оскільки ракета не змогла досягти заданої орбіти і впала в Жовте море через проблеми з двигуном. Влада КНДР висловила намір провести наступний запуск найближчим часом, прагнучи усунути виниклі технічні неполадки.