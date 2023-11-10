"Ганьба для Німеччини": Шольц пригрозив депортувати мігрантів через антисемітизм

За словами глави німецького уряду, він "обурений" і "соромиться" антисемітських інцидентів, що сталися в містах Німеччини. Він підкреслив, що будь-яка форма антисемітизму "отруює суспільство".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виголосив промову на меморіальному заході, присвяченому пам'яті жертв "Кришталевої ночі" і застеріг іноземців у Німеччині від антисемітських дій. Про це пише Tagesschau 9 листопада.

Виступаючи в берлінській синагозі Бет-Ціон, Олаф Шольц висловився проти ворожості щодо євреїв. Він також заявив, що антисемітські інциденти в Німеччині є "ганьбою" для країни.

"Я глибоко обурений і соромлюся цього", — сказав канцлер.

Олаф Шольц також зазначив, що будь-яка форма антисемітизму "отруює суспільство", тож не має значення, чим ці дії були мотивовані. За його словами, мігранти, які поширюють ненависть щодо євреїв, ризикують бути депортованими.

"І саме тому кожен повинен знати: антисемітизм, будь-хто, хто цим займається, також ризикує втратити статус резидента", — заявив політик.

У пресслужбі Бундестагу також зазначили, що канцлер закликав до виконання обіцянки "Ніколи більше!", на якій заснована сучасна демократична Німеччина. Глава німецького уряду наголосив на неприпустимості поділу на "своїх" і "їхніх".

Нагадаємо, 21 жовтня, ЗМІ вказали на те, що Олаф Шольц заговорив про масову депортацію людей з Німеччини після своєї поїздки до Ізраїлю. Політик зазначив, що шокований подіями в Ізраїлі 7 жовтня.

Крім того, 30 жовтня Олаф Шольц прокоментував смерть 23-річної тату-художниці Шані Лук, яку було вбито терористами ХАМАСу. За словами німецького канцлера, це був "варварський напад", за який бойовики мають бути покарані.