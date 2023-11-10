Уперше з початку вторгнення: Путін проведе пряму лінію з росіянами, — ЗМІ

За словами журналістів, захід матиме передвиборчий характер і відбудеться перед переобранням Володимира Путіна, яке має відбутися 17 березня 2024 року.

Президент РФ Володимир Путін уперше з початку війни в Україні проведе пряму лінію з росіянами. Цей захід заплановано на 14 грудня. Про це повідомляють у російському виданні РБК два джерела, знайомі з ходом його підготовки.

У 2022 році Кремль відмовився від великих публічних форматів за участю Путіна: не було як прямої лінії, так і пресконференції. Однак цього року захід матиме передвиборчий характер і відбудеться перед переобранням Путіна, яке має відбутися 17 березня 2024 року.

Путін, який керує державою з 2000 року, офіційно ще не оголосив про висунення на новий, формально п'ятий президентський термін.

Однак його прес-секретар Дмитро Пєсков говорив, що чинний глава держави користується "абсолютною підтримкою населення" і його перемога на виборах, якщо він на них піде, буде "очевидною".

Основною темою передвиборчої кампанії Путіна буде критика "колективного Заходу", а також образ Росії як "острівця спокою" в бурхливому світовому хаосі, розповідали "Медузі" близькі до Кремля джерела.

Водночас опитування соціологів Russian Feild показало, що 68% росіян не готові підтримати кандидата в президенти, старшого за 70 років. Старість увійшла в топ найбільш непопулярних характеристик можливого претендента на президентське крісло поряд із приналежністю до ЛГБТ-спільноти (80%).

Нагадаємо, що на Заході не прив'язуються до виборів у Росії, оскільки не вважають їх демократичними та конкурентними. Тому допомога Україні від них не залежатиме.