Прем'єр Віктор Орбан підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій.

Влада Угорщини має намір організувати тринадцяті обговорення з громадянами, фокусуючись на питанні підтримки участі України в Європейському союзі. Про це повідомляє державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер, передає видання Alfahir.

"Чи вважаєте ви, що Україна має місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться!", — каже Менцер на відео.

Обране керівництво Угорщини прагне акцентувати увагу на тезах, що відповідають російським наративам, у своїх наступних висловлюваннях. Це може створити передумови для переконання громадян відповідати негативно на ключове питання консультацій, повторюючи занепокоєння, що відповідають російським інтересам.

"Наразі в Україні триває війна, тому, якщо країну буде прийнято до Європейського Союзу, то війну буде перенесено в співтовариство, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну", — каже держсекретар.

Таким чином припускає, що членство в ЄС означає певні військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізовано вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни. Правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно, тому Віктор Орбан, як завжди, може скористатися можливістю шантажу, створеною правом вето.

Інше твердження, на якому наголошуватимуть під час консультацій, — що кошти, призначені для Угорщини, буде перерозподілено на користь України, також не відповідає реальній ситуації.

Також під час консультацій уряд Орбана готується використати проти України аргумент з утиском прав угорської меншини.

"У національних громад в Україні відібрали існуючі права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті донині", — говорить на відео Менцер.

17 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним. У ЗМІ передавали, що чиновник заявив про необхідність "покласти край" антиросійським санкціям, бойовим діям в Україні та потоку біженців.

На звістку про зустріч політиків у Пекіні відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він висловив сподівання, що Орбан"принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним".

Угорські опозиціонери влаштували акцію протесту біля офісу Орбана. Політики облили паркан червоною фарбою і засудили контакт уряду з Росією.

Колеги прем'єр-міністра Угорщини з інших країн також негативно висловилися про зустріч у Китаї.