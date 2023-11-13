Путін ухвалив рішення перереєструвати "Крименерго" у власність півострова, — указ

За словами Володимира Путіна, зараз акції "Крименерго" "перебувають у федеральній власності", але вони будуть передані у "власність Республіки Крим".

Президент Російської Федерації Володимир Путін передав акції "Крименерго" російській владі в окупованому Криму. Про це йдеться в указі Путіна, опублікованому на російському порталі правової інформації.

"Прийняти пропозицію уряду Російської Федерації та Ради міністрів Республіки Крим про передачу у власність Республіки Крим 100 відсотків акцій акціонерного товариства "Крименерго", — йдеться в указі.

Наразі зазначені акції, як вважає Путін, "перебувають у федеральній власності".

Зазначимо, що "Крименерго" входить до складу енергохолдингу ДТЕК. Це найбільша енергетична компанія анексованого Криму.

"Крименерго" було "націоналізоване" Росією після окупації півострова у квітні 2014 року.

Нагадаємо, вночі 25 жовтня Збройні сили Російської Федерації завдали удару неподалік від Хмельницької атомної електростанції. Унаслідок обстрілу було пошкоджено вікна у двох корпусах. Також було знеструмлено 1860 споживачів у містах Славута й Нетішин.

Уранці 15 жовтня після атаки ЗС РФ по Херсону в деяких районах зникла електроенергія та виникли проблеми з водопостачанням. Також у місті погіршився зв'язок і зник інтернет.