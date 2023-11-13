ЄС пригадав Лукашенку фальсифікації на виборах і закликав звільнити всіх політв'язнів

У Євросоюзі порахували, що в Білорусі незаконно утримують майже 1500 політичних в'язнів, а загалом було здійснено понад 40 тисяч політично вмотивованих арештів.

Європейський Союз повторив свою вимогу до режиму Олександра Лукашенка із закликом звільнити всіх політичних в’язнів, які перебувають у в'язницях Білорусі. Про це йдеться в заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Відповідне повідомлення було розповсюджено з нагоди Міжнародного дня солідарності з Білоруссю в пам’ять про 31-річного Романа Бондаренка. Чоловіка 12 листопада 2020 року побили силовики, що призвело до його трагічної смерті.

Представник ЄС нагадав, що після сфальсифікованих президентських виборів 2020 року на території Білорусі ситуація з правами людини й надалі погіршується. Він назвав і цифру арештів. За словами Борреля, режим Лукашенка утримує майже 1500 політичних в'язнів, порушив щонайменше 12 тисяч політично вмотивованих кримінальних проваджень, здійснив понад 40 тисяч політично вмотивованих арештів.

У заяві вказано, що Європейський Союз разом зі своїми міжнародними партнерами й надалі намагатимуться притягнути до відповідальності винних у порушеннях. Фахівці вивчають випадки серйозних порушень прав людини в Білорусі під час і після президентських виборів у серпні 2020 року.

ЄС підтримуватиме Міжнародну платформу підзвітності для Білорусі, яка надає можливість збирати, перевіряти й зберігати документацію і докази стосовно скоєних серйозних порушень прав людини. Це стосується дій режиму Лукашенка проти демонстрантів, які не погодилися з результатами президентських виборів у серпні 2020 року.

Нагадаємо, 3 листопада Лукашенко виступив із новою цинічною заявою стосовно війни з Україною. За словами політика, Сполучені Штати Америки повинні припинити військову підтримку Україні, і тоді перемогу у війні здобуде РФ.