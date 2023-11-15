"Патріотичний кандидат": у Британії пояснили, чому Путін частіше з'являється перед камерами

Російський президент Володимир Путін двічі за чотири тижні відвідував штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Він намагається видати себе за "патріотичного" кандидатом напередодні виборчої кампанії, вважають у британській розвідці.

Президент Російської Федерації Володимир Путін почав частіше з'являтися в публічному просторі перед початком виборчої кампанії. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

У Кремлі 9 листопада заявили, що російський президент Володимир Путін проведе традиційну комбіновану пресконференцію та "пряму лінію" до кінця року. В британській розвідці наголосили, що цю подію було скасовано у 2022 році, ймовірно, через те, що ЗС РФ зазнали гучних військових невдач в Україні.

"Кремлівські планувальники майже напевно розглядатимуть цю подію як важливу точку в передбачуваній кампанії Путіна з метою отримати п’ятий термін на президентських виборах у березні 2024 року", — вважають в Міноборони Британії.

В оборонному відомстві зазначили, що Путін може оголосити свою кандидатуру до кінця 2023 року.

Також 10 листопада президент РФ відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з керівником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу. В британській розвідці додали, що це другий візит Путіна до штабу за чотири тижні, що може означатиме ймовірне пожвавлення його постійних зусиль представити себе "патріотичним" кандидатом перед виборчою кампанією.

Нагадаємо, 14 листопада у ЗМІ розповіли, що російський президент Володимир Путін підписав ухвалені парламентом правки до закону про вибори глави держави. Зокрема, правки передбачають ще більше обмеження свободи слова та перешкоджають незалежному висвітленню передвиборчої кампанії та ходу голосування.

13 листопада росЗМІ з посиланням на власні джерела заявили, що наступні вибори планують призначити на 17 березня 2024 року. Цю дату можуть оголосити 13 грудня.