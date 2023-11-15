"Конкуренція не повинна перерости в конфлікт": Джо Байден уперше за рік зустрівся із Сі Цзіньпіном

За словами китайського генсека, відносини США і Китаю — найважливіші двосторонні відносини у світі, які слід розглядати в ширшому контексті.

Президент США Джо Байден зустрів свого китайського колегу Сі Цзіньпіна перед самітом у Каліфорнії. Голови держав тепло привітали один одного біля особняка в стилі георгіанського відродження на околицях Сан-Франциско, де мають відбутися переговори. Про це повідомляє The Guardian.

Формат двостороннього саміту був ретельно спланований і узгоджений. Байден, як той, хто приймає закордонного гостя, першим вийшов з особняка і привітав Сі Цзіньпіна, який йшов розстеленою червоною доріжкою, поруч перебувала охорона — морські піхотинці та прапори обох країн.

"Відносини Китаю і США — найважливіші двосторонні відносини у світі — слід розглядати в ширшому контексті глобальних трансформацій, що прискорюються", — сказав Сі Цзіньпін Джо Байдену.

Генеральний секретар ЦК Компартії Китаю також сказав, що відносини між КНР і Сполученими Штатами ніколи не були гладкими за останні 50 років, завжди були проблеми того чи іншого роду. Водночас вони продовжували розвиватися, попри всі перипетії.

Він також сказав, що двом великим країнам, таким як Китай і США, не варто повертатися спиною одна до одної.

"Планета Земля досить велика для того, щоб обидві країни могли досягти успіху, і успіх однієї країни — це можливість для іншої", — зазначив Сі Цзіньпін.

Зі свого боку, Джо Байден сказав, що ніщо не замінить зустрічей віч-на-віч.

"Пане президенте, ми давно знаємо один одного. Ми не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були щирими, прямими та корисними", — зазначив Байден.

Голова Білого дому також сказав, що потрібні гарантії того, що конкуренція не переросте в конфлікт. До цього потрібен відповідальний підхід. Далі він перерахував "критичні важливі глобальні виклики", а саме: зміни клімату, наркотики та штучний інтелект, які США мають намір вирішувати спільно з Китаєм.

Нагадаємо, що у Байдена і Сі з'явився спільний ворог: Трамп може об'єднати непримиренних суперників.

Також повідомлялося, що Сі Цзіньпін приїхав до США вперше за останні шість років.