"Акт помсти Кремля": президенти Фінляндії та Німеччини звинуватили РФ у міграційній кризі

За словами фінського глави держави Саулі Нійністе, Москва не може змиритися з тим, що тепер вона межує зі ще одним членом НАТО, тому влаштовує провокації.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе переконаний, що збільшення кількості біженців з Російської Федерації є "актом помсти Кремля". Це може бути зроблено з метою дестабілізації ситуації на Заході. Про це пише The Guardian.

За його словами, після вступу Фінляндії до НАТО країна має бути готовою до різних провокацій з боку сусідньої держави. Москва може застосувати "певні злі наміри".

"Громадяни третіх країн прибувають із РФ, де їм, найімовірніше, надають допомогу за певну плату. Так, нам зараз нагадують щодня, що Фінляндія вступила до НАТО. Я думаю, що цього разу, можливо, саме DCA (угода про оборонне співробітництво — ред.) спровокувала ситуацію", — заявив Саулі Нійністе.

Коментар глави держави пов'язаний із повідомленням від фінської прикордонної служби про те, що постійно зростає кількість громадян РФ, які хочуть знайти притулок у країні НАТО.

Зазвичай російські прикордонники не пропускали через кордон людей, у яких немає дійсної візи з ЄС. Цього тижня ситуація змінилася і пов'язано це може бути з планами Гельсінкі підписати документ про оборонне співробітництво з Вашингтоном.

Висловився на цю тему і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає DW. За його словами, останнім часом почастішали випадки, коли мігранти потрапляють до Центральної Європи через інші маршрути. Наприклад, з РФ через Білорусь і Польщу до Німеччини.

"Звичайно, це не полегшує внутрішньонімецькі дебати про міграцію та прийом біженців. Я вважаю, що люди в Росії та інших країнах добре знають, наскільки складними є ці дискусії, і що вони також спричиняють внутрішні заворушення і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія та Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається навмисно", — заявив президент Німеччини.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що Фінляндія заборонила росіянам заїжджати в країну на велосипедах. Пов'язано це з тим, що потік громадян на цьому виді транспорту значно збільшився. Після цього влада вирішила ввести обмеження.