Переговори Байдена і Сі не змінили позицію Пекіна щодо війни в Ізраїлі, — МЗС Китаю

За даними посольства Китаю в США, Китай продовжує дотримуватися позиції "присвяченості сприянню переговорам з метою досягнення миру і зниження напруженості" щодо війни в Ізраїлі.

Зустріч між президентом США Джо Байденом і лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном не призвела до зміни позиції Китаю щодо конфлікту в Ізраїлі. Про це повідомляє речник МЗС КНР Мао Нін, передає посольство Китаю в США.

На пресконференції Мао Нін підтвердила, що Байден і Сі обговорили питання про конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом.

За її заявою, Китай продовжує дотримуватися позиції "присвяченості сприянню переговорам з метою досягнення миру і зниження напруженості".

"Дійсно, два президенти обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, які становлять спільний інтерес, палестинсько-ізраїльського конфлікту (війну ХАМАС та Ізраїлю, — ред.). Позиція Китаю з обох питань чітка і послідовна. Ми стоїмо на боці рівності та справедливості й залишаємося відданими просуванню переговорів заради миру та деескалації", — заявила речниця МЗС.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена в тому, що найближчими роками Китай не планує здійснювати військове вторгнення на Тайвань.