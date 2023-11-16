Намагався погладити: собака Санду вкусив президента Австрії в Кишиневі (відео)

Президентський пес Кодруц схопив австрійського лідера за руку. На наступних офіційних зустрічах у Кишиневі політик з'явився із забинтованою рукою.

У четвер, 16 листопада, собака президента Молдови Маї Санду вкусила президента Австрії Александра Ван дер Беллена, який прибув з офіційним візитом до Кишинева. Про це повідомляє Realitatea.md.

Ван дер Беллен спробував погладити улюбленця, проте той вкусив його за руку. Санду перепросила перед колегою, сказавши англійською, що навколо дуже багато людей. Передбачається, що тварина злякалася якоїсь небезпеки.

На наступних зустрічах із головою парламенту Ігорем Гросу і прем'єр-міністром Доріном Речаном австрійський політик з'являвся із забинтованою рукою.

Як повідомляє портал Jurnal.md, президентського пса звуть Кодруц. Він потрапив до Санду близько пів року тому. Цуценя знайшли серйозно пораненим на вулиці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

За даними IPN.md, президент Австрії Александр Ван дер Беллен і президент Словенії Наташа Пірц-Мусар перебувають із робочим візитом у Молдові. Політики пробудуть у Кишиневі з 15 по 17 листопада.

Нагадаємо, 25 вересня собака президента США Джо Байдена на прізвисько Командор вкусив ще одного співробітника Секретної служби. За словами спікера відомства Ентоні Гульєлмі, серйозних наслідків вдалося уникнути.

Раніше, 25 липня, ЗМІ зазначили, що майже дворічна німецька вівчарка президента Байдена вкусила сімох людей за чотири місяці після того, як ще одного собаку президента США, на прізвисько Майор, "вигнали" з Білого дому за аналогічну агресивну поведінку.