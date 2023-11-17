"Трансгендери та інші "трансформатори": Путін висловився про тему ЛГБТ у культурі (відео)

На думку президента РФ, щоб виграти якісь конкурси на Заході, потрібно неодмінно ставитися до "сексуальних меншин" або робити свій продукт про них.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в літературі та кіно дослідження теми "сексуальних меншин" вважається нормальним, проте вона не повинна виділятися, як це відбувається за межами РФ. Про це російський лідер заявив на пленарному засіданні Форуму об'єднаних культур, передає lenta.ru

За словами президента Росії, на Заході склалася ситуація, за якої для того, щоб успішно конкурувати в культурній сфері, потрібно бути частиною ЛГБТ-спільноти або описувати її.

"Дійсно ми бачимо, що на всяких конкурсах західних, щоб щось виграти, треба показати щось із життя сексуальних меншин, трансгендерів, трансформаторів". Вони теж — ці теми та люди — мають права на те, щоб показати себе і розповідати. Бо вони теж частина суспільства. Це теж те, чим живуть люди", — заявив Путін.

Він також висловив думку, що прагнення до рівноправності має бути всебічним і бути присутнім у всіх аспектах культури.

Як зазначають росЗМІ, ці висловлювання зроблені в контексті коментаря сербського режисера Еміра Кустуріци на заході.

Нагадаємо, 2022 року Путін підписав закон, який забороняє поширення будь-якої інформації, яка, на думку влади РФ, "пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки або зміну статі", серед людей різного віку.

Раніше повідомлялося, що російська журналістка Маргарита Симоньян, яка активно відстоює традиційні сімейні цінності, витрачає великі суми на купівлю продукції брендів, створених західними представниками ЛГБТ-спільноти, проти яких вона виступає в Росії. Серед її вбрань присутні сукні від всесвітньо відомого бренду Dolce & Gabbana вартістю близько 2 тис. євро, в яких вона з'являється на телебаченні.