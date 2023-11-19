Наплив мігрантів із РФ: Фінляндія направила військових до кордону і будує укріплення (фото)

За словами заступника командира прикордонної служби Томі Тіркконена, армія офіційно надає допомогу прикордонній охороні.

Великий наплив мігрантів із третіх країн з території РФ змусив фінську владу направити на кордон будівельні та інженерні армійські підрозділи. Військові будують захисні споруди на державному кордоні, щоб гарантувати національну безпеку. Про це в неділю, 19 листопада, повідомило видання Yle.

"Цей захід для забезпечення безпечної роботи прикордонного пункту", — заявив начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.

Фінляндія направила військових до кордону і будує укріплення Фото: Скрін відео

У повідомленні йдеться, що ситуація на кордоні спокійна. За минулу добу, 18 листопада, заяву про надання притулку подали 67 осіб. За інформацією фінських прикордонників, деяких прохачів притулку доправили з території Росії на кордон із Фінляндією проти їхньої волі та буквально "виштовхнули" за межі російського прикордонного посту, після чого з російського боку за ними закрили ворота, зробивши повернення неможливим.

Кіннунен розповів, що люди, які перейшли кордон у суботу, проявляли агресію щодо російських прикордонників і вигукували на їхню адресу лайки.

"Ми вважаємо, що поведінка останньої групи, яка складалася з 20 осіб, свідчить, що вони не хотіли залишати Росію і не прагнули потрапити до Фінляндії", — сказав він.

Фінляндія направила військових до кордону і будує укріплення Фото: Скрін відео

У Прикордонній службі заявили, що готуються до тривалого закриття кордону в районі КПП Вартіус у Кухмо.

Заступник командира прикордонної служби Кайнуу Томі Тіркконен повідомив, що армія офіційно надає допомогу прикордонній охороні.

"Загороджувальні пристрої допоможуть забезпечити громадський порядок і безпеку в тривожній ситуації, що склалася. Це наша звичайна робота, ми регулюємо власну готовність відповідно до ситуації та за необхідності використовуємо співпрацю з армією для підтримки.", — повідомив Тіркконен.

Заступник командира прикордонної служби додав, що наразі про військову допомогу армії не йдеться і ситуація повністю перебуває під контролем Прикордонної служби.

За минулу добу, 18 листопада, заяву про надання притулку подали 67 осіб. Фото: Скрін відео

За словами Тіркконена, фінська розвідка отримала дані, що в прикордонних російських регіонах ще є громадяни третіх країн, яких, ймовірно, переправлять на кордон із Фінляндією.

"Наразі ситуація спокійна і повністю під контролем. Ми готуємося до того, щоб так було і надалі. Саме тому ми підвищуємо готовність і ведемо будівельні роботи в районі переходу кордону", — додав прикордонник.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що закриття російсько-фінського кордону для мігрантів "створює нові розділові лінії в Європі" і пообіцяла, що Москва "опрацює" відповідні дії "в міжвідомчому форматі".

Нагадаємо, фінські прикордонники вважають мігрантів інструментом гібридної війни РФ проти Фінляндії. У ніч на 18 листопада понад 30 нелегалів на велосипедах намагалися прорватися до Фінляндії з боку Росії.

Раніше Фокус писав, що після того як Фінляндія закрила чотири КПП на кордоні з РФ, росіяни влаштували мітинг. У ЗМІ пишуть, що росіяни вже створили петицію проти закриття пунктів пропуску, її підписали майже 10 тисяч осіб.