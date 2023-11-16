Залишилося менше двох днів: Фінляндія закриває кордон для мігрантів із Росії, — прем'єр

За словами прем'єр-міністра Петтері Орпо, на кордоні з Росією склалася не просто надзвичайна ситуація, а цілеспрямована провокація, організована Росією.

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Чотири прикордонні переходи на кордоні Фінляндії та Росії закриються опівночі з п'ятниці на суботу, 18 листопада. "Жорстку відповідь" уряду на ймовірну спробу дестабілізації Фінляндії з боку Росії озвучив прем'єр-міністр Петтері Орпо. Про це повідомило місцеве видання Hufvudstadsbladet.

У повідомленні уточнюється, що будуть закриті прикордонні КПП Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Ніірала.

"Уряд хотів жорстко відреагувати на це явище. Йдеться не про гостру надзвичайну ситуацію, а про організовану діяльність, і про те, що російська прикордонна служба змінила методи роботи", — заявив прем'єр-міністр.

Петтері Орпо зазначив, що російський прикордонний контроль пропускав мігрантів в "організований" спосіб, тим самим штучно збільшивши приплив прохачів притулку до Фінляндії.

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен заявила в четвер, що уряд вирішив повністю закрити чотири прикордонні переходи до 18 лютого.

У прикордонній службі Фінляндії повідомили, що кордон на північних пунктах пропуску поки залишається відкритим.

На якій підставі закриють російсько-фінський кордон

Минулого року фінський парламент ухвалив новий закон, який дає змогу обмежувати або повністю закривати в'їзд до країни через окремі пункти пропуску в разі серйозної загрози національній безпеці.

Ще одна законна причина для ухвалення такого рішення — "обґрунтована підозра, що в'їзд зумовлений впливом іноземної держави".

Закон також дозволяє обмежити кількість пунктів пропуску, де можна подати заяву про надання притулку.

Останніми тижнями Прикордонна служба Фінляндії відзначає зростання кількості біженців без документів, що засвідчують особу, яких вільно пропускають через російський кордон.

Нагадаємо, президенти Фінляндії та Німеччини звинуватили РФ у міграційній кризі, назвавши її організацію "актом помсти Кремля". За словами фінського глави держави Саулі Нііністьо, Москва не може змиритися з тим, що тепер вона межує зі ще одним членом НАТО, тому влаштовує провокації.

Раніше Фокус писав, що у Фінляндії борються з нелегалами і заборонили росіянам в'їжджати в країну на велосипедах. Рішення було ухвалено після того, як прикордонники зафіксували значне збільшення кількості велосипедистів, охочих перетнути російсько-фінський кордон.