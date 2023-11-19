Йшов з Одеси: суховантаж Pallada через шторм розламався навпіл біля берегів Туреччини

Екіпаж корабля, який йшов під прапором Камеруну, було врятовано.

Суховантаж "Паллада" під прапором Камеруну, що йшов з Одеси і став на якір у порту Ереглі, розколовся на дві частини через шторм у регіоні. Частина корабля, що дрейфувала до берега, вдарилася об бетонні стіни порту і пошкодила амфітеатр на березі. Про це повідомляє TRT Haber.

Особовий склад корабля, був евакуйований. Після повідомлення в цей район було відправлено катер берегової охорони та пожежні розрахунки.

13 іноземних громадян, які перебували на кораблі, команди евакуювали і помістили в педагогічний центр Ереглі.

Губернатор Зонгулдака, де вирує шторм, Осман Хаджібекташоглу заявив, що уламок суховантажу винесло на берег.

Зараз обидві частини корабля зафіксовані біля берега тросами.

У заяві Головного управління морських справ заявили: "Після того, як сигнал лиха надійшов до Головного пошуково-рятувального координаційного центру 19.11.2023 о 10.00, з'ясувалося, що флагман Камеруну "Палада" зазнав ушкоджень через шторм і сів на мілину в Ереглі. За координації нашого центру всі 13 осіб особового складу корабля були евакуйовані силами AFAD і пожежних команд".

У самому місті Зонгдулак було відключено електрику, вулиці та проспекти були затоплені і перекриті деревами, що впали.

Шторм у Туреччині

Паводкові води забрали в центр міста безліч предметів, таких як холодильники, манекени, лавки з набережної. Хвилі заввишки в п'ять метрів розбили бруківку на набережній і забрали в море автомобілі.

Губернаторство округу і муніципалітет попросили громадян не виходити на вулицю.

Сьогодні ураган залишив без електрики і частину Росії. Шквальний вітер вирує в Кемеровській області, Алтайському краї та інших регіонах Сибіру. Також був зачеплений Казахстан.

Синоптики обіцяють, що негода в РФ вируватиме до завтрашнього дня.