Йшло з Росії до Туреччини: у Чорному морі після шторму зникло безвісти судно з екіпажем

На борту вантажного судна перевозили до Туреччини вантаж феросплавів, закуплених у Росії.

У Туреччині вирує шторм і вже постраждало кілька кораблів. А одне, як повідомляють місцеві ЗМІ, зникло безвісти. Турецьке вантажне судно Kafkametler прямувало з російського порту Темрюк із вантажем феросплавів, подало сигнал лиха ще вранці біля міста Ереглі й більше зв'язатися з ним не вдалося. Про це повідомляє TRT Haber.

Судно Kafkametler подало сигнал лиха о 10:29 ранку (07:29 за Гринвічем), повідомили в підрозділі міністерства транспорту, додавши, що останній сигнал воно подало біля північно-західного міста Ереглі. На борту вантажного судна перебувають 12 членів екіпажу. З ними також зв'язатися не вдалося.

Повідомляється, що капітан корабля перед інцидентом повідомив, що дрейфував у бік військового хвилеріза Ереглі.

Зникле судно Kafkametler Фото: marine traffic

Спроби зв'язатися з кораблем не увінчалися успіхом.

Дістатися до вказаного місця або встановити тісний візуальний контакт неможливо через погані погодні умови.

Пошуково-рятувальні роботи будуть продовжені з використанням повітряної та морської стихії залежно від погодних умов, повідомляють у Головному управлінні морських справ Туреччини.

Сильний шторм обрушився на північний захід Туреччини, два прибережні міста постраждали від повені.

Шторм у Туреччині

Повідомляють, що постраждали вже кілька кораблів. Суховантаж "Паллада", який прямував з Одеси, сів на мілину і розламався на дві частини. Екіпаж було евакуйовано, а частини корабля викинуло на берег.

Пізніше повідомили про ще одне судно, яке сіло на мілину. 13 членів екіпажу було врятовано.

А в Червоному морі єменські хусити захопили судно Galaxy Leader, заявивши раніше, що будуть захоплювати кораблі, що належать власникам з Ізраїлю, або ті, які ходять під прапором Ізраїлю. Але захоплений корабель, як заявив офіційний Тель-Авів, був орендований японською компанією у британської компанії. І на борту немає ізраїльтян. Але в екіпажі є українці.