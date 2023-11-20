Знову виграє Путін: в РФ визначилися, як обиратимуть "наступного" президента, — ЗМІ

Вибори попередньо заплановані на 15-17 березня 2024 року. Перед ними члени комісій будуть робити обхід громадян і закликати їх піти на виборчі дільниці.

В РФ вирішили переобрати президента на триденному голосуванні та з масовим обходом громадян. Про це пише російське видання The Moscow Times.

Як повідомила голова Центрвиборчкому Елла Памфілова на семінарі для віцегубернаторів та представників виборчкомів, майбутні вибори президента Росії, на яких передбачається переобрання Володимира Путіна на п'ятий термін, вперше відбудуться у вигляді триденного голосування.

Панфілова зазначила, що вибори попередньо заплановані на 15-17 березня 2024 року. Перед голосуванням члени комісій будуть робити обхід громадян і закликати їх піти на виборчі дільниці.

"Передбачається одна хвиля обходу виборців, щоб не набридати", — зазначила голова ЦВК.

Як прокоментували джерела The Moscow Times — в такий спосіб Кремль намагається показати легітимність виборів.

"Кирієнко [перший заступник голови адміністрації президента, куратор внутрішньополітичного блоку Кремля Сергій Кирієнко] та Памфілова тисячу разів наголосили, що найголовніше — легітимність", — сказав один із учасників семінару.

Нагадаємо, що Держдума внесла поправки до закону про вибори президента. Зміни в законі спрямовані на обмеження діяльності преси в період виборчої кампанії та в день виборів.