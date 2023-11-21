Вкусила поліцейського та лякала туберкульозом: в Польщі затримали українку за кермом BMW (фото)

Нетвереза українка покусала поліціянта після його спроби з'ясувати обставини ДТП. Тепер жінці загрожує ув'язнення за порушення недоторканності правоохоронця.

У Польщі в селі Щекаркув Опольського повіту затримали українку, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння за кермом авто BMW. Під час спроби її заарештувати жінка покусала поліцейського і сказала, що хвора на туберкульоз, що змусило патрульного взяти у неї кров на аналіз. Про інцидент написав портал inPoland.

32-річна громадянка України з’їхала на своєму автомобілі BMW в кювет і не змогла виїхати. Вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Спроби пасажира авто витягнути машину на шосе теж були марними, тому що і він був п'яний.

В Польщі затримали нетверезу українку Фото: inpoland

Люблінські поліцейські отримали інформацію про інцидент. Прибувши на місце ДТП патрульні попросили вийти водійку з машини, але отримавши відмову, один з офіцерів спробував вийняти ключ з замка запалювання. На це жінка відреагувала непередбачувано — почала кусати правоохоронця та залякувати туберкульозом, на який нібито вона хворіє.

Правоохоронцям довелося заарештувати українку, застосувавши силу. Вони витягли правопорушницю з автівки та одягли на неї наручники. Ба більше, після інформації про її хворобу, в неї довелося примусово брати кров на аналіз.

Жінку помістили під варту. Вона відповідатиме не лише за керування автомобілем у нетверезому стані, а й за образу поліцейського, який перебував на службі, та порушення його недоторканності. За скоєне їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

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