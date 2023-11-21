Голова ЦВК РФ звинуватила "покидьків", які виїхали з країни, у дискредитації переобрання Путіна

За словами очільниці Центрвиборчкому Елли Памфілової, люди, які дискредитують вибори президента РФ 2024 року, — "ждуни", що причаїлися.

Очільниця російської Центральної виборчої комісії Елла Памфілова назвала "покидьками" людей, які покинули країну та "почали роботу з дискредитації" майбутніх виборів президента Росії. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву чиновниці.

Памфілова назвала "покидьками" та "ждунами" людей, які, за її словами, формують базу поза країною, щоб зірвати майбутні вибори президента Росії Володимира Путіна. Вона каже, що ці особи "вже працюють і там, і тут".

"Я не хочу засуджувати всіх, хто виїхав із країни з різних причин, не обливаючи брудом свою країну, але ось ті, я б сказала, покидьки, які не просто поїхали, відпрацьовуючи свої жалюгідні копійки, формують базу, щоб зірвати майбутні вибори. І вже працюють і там, і тут (у РФ — ред.), ждуни, що осіли, не сплять, просто причаїлися", — сказала Памфілова.

За її словами, вона на посаді голови ЦВК не вперше бачить такі процеси.

Вона пригадала 2020 рік, коли тривало голосування щодо поправок до Конституції РФ, яке дозволяє Володимиру Путіну обіймати посаду президента до 2036 року. Тоді систему виборів у Росії "намагалися підірвати зсередини", заявила Памфілова.

"Система вистояла завдяки спільноті людей, яких поєднують любов до Росії, почуття обов'язку та відповідальності", — заявила голова ЦВК РФ.

Нагадаємо, президентські вибори в Росії можуть відбутися 17 лютого 2024 року, на річницю схвалення проєкту договору про "приєднання" Криму до РФ. Також ЗМІ пишуть, що Володимир Путін не оголошував про намір балотуватися. Втім, повідомляється, що його кандидатуру може висунути ініціативна група, підбір якої вже розпочався.