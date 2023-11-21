"Хочемо більшої присутності": Вучич заговорив про розширення співпраці з НАТО (відео)

За словами сербського президента, Белград готовий відновити спільні навчання з Альянсом і вважає нинішні відносини правильними. Водночас країна продовжить залишатися нейтральною.

Сербія може розглянути питання спільних навчань із НАТО після візиту генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Про це заявив глава держави Александр Вучич, передає РТС 21 листопада.

Насамперед президент Сербії подякував лідеру Альянсу за його позицію, адже, за його словами, він намагався бути справедливим щодо Белграда. Їхня зустріч тривала півтори години, і за цей час вдалося обговорити безліч важливих питань.

"Ми постараємося підтримувати найкраще спілкування з НАТО в майбутньому. Що стосується сербської армії, то вона професійно виконувала свої завдання, ніколи не перевищувала своїх прав, своїх повноважень, у неї завжди були правильні стосунки з КФОР (сили Альянсу, що відповідають за безпеку в Косові, — ред.) і НАТО. А де і як ми розміщуватимемо нашу армію відповідно до Конституції Республіки Сербія та законів цієї країни, жодним чином не наражаючи на небезпеку нікого, — це наша справа", — заявив Александр Вучич на пресконференції.

Окремо порушили тему відносин Белграда з НАТО. Глава держави зазначив, що співпраця є правильним і хорошим рішенням, хоч Сербія продовжить залишатися нейтральною у військовому плані країною.

У найближчій перспективі також можуть бути відновлені спільні навчання Альянсу та Сербії. Александр Вучич відправить це питання уряду на розгляд.

"Ми вітаємо присутність солдатів НАТО, присутність солдатів КФОР. Ми хочемо ще більшої присутності КФОР і солдатів НАТО. У нас немає проблем із цим, щоб внести ясність, але в нас є проблема з політичною інтерпретацією, яка виходить від багатьох країн Заходу, а саме: нам подобається резолюція 1244, коли в ній ідеться про мандат НАТО, але нам не подобається, коли вона говорить про територіальну цілісність Республіки Сербія", — продовжив сербський президент.

Варто зазначити, що після 24 лютого 2022 року Сербія залишалася однією з країн, яка відмовилася вводити санкції проти Росії. У ЗМІ також стверджували, що очільника мінекономіки було звільнено в червні цього року за заклики змінити позицію Белграда щодо Росії. Тепер же йдеться про розширення співпраці з НАТО, хоча Кремль вважає Альянс основним своїм ворогом.

16 листопада з'явилася інформація, що Сербія домовилася з Азербайджаном про нові постачання газу, і це допоможе знизити залежність від російських постачань, які попри війну в Україні тривають.

17 листопада Сербія анонсувала участь своїх будівельних компаній у післявоєнному відновленні України. Міністр будівництва, транспорту й інфраструктури Горан Весіч вважає, що Белград має потужну механічну та будівельну промисловість, інженерний потенціал, робочу силу, механізацію, рекомендації та досвід.