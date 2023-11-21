Парламент Словаччини офіційно підтвердив припинення військової допомоги Україні

Політична програма нового прем'єра Роберта Фіцо доволі проста: припинення допомоги Україні, запровадження нового банківського податку та повільне зменшення дефіциту бюджету.

Парламент Словаччини затвердив у вівторок, 21 листопада, уряд, сформований прем'єр-міністром Робертом Фіцо, і підтримав політичну програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, планує повільно скорочувати бюджетний дефіцит і запровадити новий банківський податок. Про це пише Reuters.

Як зауважує агентство, коаліція ухвалила свою політичну програму минулого тижня, і парламент підтримав її, висловивши в такий спосіб вотум довіри.

Водночас, пише Reuters, опозиція проголосувала проти програми, посилаючись на нападки Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопосадовців, які розслідували діяльність членів нової правлячої коаліції на предмет хабарництва.

Роберт Фіцо виграв вибори у вересні 2023 року завдяки кампанії, націленій на критично налаштовані ЗМІ, західних партнерів і ліберальну політику. Президентка Зузана Чапутова 25 жовтня вчетверте призначила його прем'єр-міністром.

Що містить програма словацької коаліції

Насамперед програма обіцяє спеціальний податок на банківський прибуток і заходи щодо зниження процентних ставок за іпотечними кредитами. Як підкреслюють експерти, спеціальні збори буде встановлено для надприбутків в інших незазначених секторах.

Крім того, програма також містить передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну, тобто державну, військову допомогу Словаччини Україні та домагатиметься припинення бойових дій, визнаючи при цьому міжнародні кордони України.

Також програма передбачає протидію скасуванню національного права вето держав-членів Європейського Союзу або переходу до голосування більшістю в переважній кількості областей.

Відносини України та Словаччини — останні новини

Словаччина блокує введення обмежень на російське ядерне паливо в межах наступного, 12-го, пакета санкцій з боку Європейського союзу.

Також словацькі перевізники 21 листопада заблокували КПП на словацько-українському кордоні для українських вантажівок, причому без термінів проведення цієї акції.

Водночас минулого тижня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою і подякував їй за високу оцінку України. Він також зазначив участь представника Словаччини у зустрічі радників з імплементації "Формули миру".

Крім того, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну за минулих урядів Словаччина передала Києву системи ППО С-300, гелікоптери М-17, винищувачі МіГ-29, самохідні гаубиці Zuzana 2, боєприпаси до РСЗВ "Град", амуніцію і паливо.

Нагадаємо, на словацько-українському кордоні збільшуються черги вантажівок. На думку закарпатських митників, ситуація зі Словаччиною та Угорщиною все ж таки не піде за польським сценарієм і все вирішиться завдяки санкціям ЄС.

Раніше у Словаччині розповіли, чому не передають Україні зброю. За словами глави МЗС Словаччини Юрая Бланара, його країна хоче допомогти українському народу пережити нову зиму. Уряд відправлятиме гуманітарну допомогу, яка буде орієнтована саме на це.