"Щоб зменшити дистрес": фінська компанія випустила тампони для чоловіків (фото)

Виробник продукту заявив, що прагне змінити уявлення про менструацію та зменшити страждання, які вона викликає у чоловіків.

Фінська компанія Vuokkoset, яка виготовляє гігієнічні засоби, випустила "тампони для чоловіків". Продукція має допомогти чоловікам трансгендерам, щоб "зменшити гендерну дисфорію у трансгендерній спільноті". Про нову продукцію повідомили на сайті компанії.

"Чоловічі тампони" випустили у темно-синій коробці з простим дизайном.

"У трансгендерних чоловіків і небінарних осіб також можуть бути місячні. Щоб зламати це застаріле переконання, Vuokkoset запускає Tampon for Men на Тижні трансгендерної обізнаності. Для трансгендерних чоловіків біль під час менструації – це не просто фізичний біль. Це щомісячне нагадування про те, що стать, визначена їм при народженні, не відповідає тому, ким вони є насправді", — проінформували у компанії.

Зазначається, що за допомогою тампонів, розроблених для чоловіків, Vuokkoset прагне змінити сприйняття менструації та зменшити дистрес, який вона викликає у трансгендерних чоловіків.

"Vuokkoset визнав, з якими труднощами стикаються трансгендерні чоловіки через менструацію через суспільні асоціації менструації з жіночністю. Наша мета полягає в тому, щоб змінити уявлення про менструацію та зменшити страждання, які вона викликає у чоловіків-трансгендерів, пропонуючи продукт, який більше відповідає їхній особистості", — пише про свій продукт виробник.

Нагадаємо, що трансгендерку Сару Ештон-Сірілло відсторонили від посади спікера ТРО. Як розповіли в командуванні, погрози військовослужбовця, спрямовані на адресу "кремлівського пропагандиста", суперечать міжнародним нормам гуманітарного права, якими керуються Сили оборони України.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск обізвав свого сина-трансгендера комуністом.