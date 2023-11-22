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"Щоб зменшити дистрес": фінська компанія випустила тампони для чоловіків (фото)

менструація, тапони для чоловіків, Vuokkoset, трансгендери
Тампони для чоловіків від Vuokkoset

Виробник продукту заявив, що прагне змінити уявлення про менструацію та зменшити страждання, які вона викликає у чоловіків.

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Фінська компанія Vuokkoset, яка виготовляє гігієнічні засоби, випустила "тампони для чоловіків". Продукція має допомогти чоловікам трансгендерам, щоб "зменшити гендерну дисфорію у трансгендерній спільноті". Про нову продукцію повідомили на сайті компанії.

"Чоловічі тампони" випустили у темно-синій коробці з простим дизайном.

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"У трансгендерних чоловіків і небінарних осіб також можуть бути місячні. Щоб зламати це застаріле переконання, Vuokkoset запускає Tampon for Men на Тижні трансгендерної обізнаності. Для трансгендерних чоловіків біль під час менструації – це не просто фізичний біль. Це щомісячне нагадування про те, що стать, визначена їм при народженні, не відповідає тому, ким вони є насправді", — проінформували у компанії.

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Зазначається, що за допомогою тампонів, розроблених для чоловіків, Vuokkoset прагне змінити сприйняття менструації та зменшити дистрес, який вона викликає у трансгендерних чоловіків.

"Vuokkoset визнав, з якими труднощами стикаються трансгендерні чоловіки через менструацію через суспільні асоціації менструації з жіночністю. Наша мета полягає в тому, щоб змінити уявлення про менструацію та зменшити страждання, які вона викликає у чоловіків-трансгендерів, пропонуючи продукт, який більше відповідає їхній особистості", — пише про свій продукт виробник.

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