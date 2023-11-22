"Чтобы уменьшить дистресс": финская компания выпустила тампоны для мужчин (фото)

Производитель продукта заявил, что стремится изменить представление о менструации и уменьшить страдания, которые она вызывает у мужчин.

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Финская компания Vuokkoset, которая производит гигиенические средства, выпустила "тампоны для мужчин". Продукция должна помочь мужчинам трансгендерам, чтобы "уменьшить гендерную дисфорию в трансгендерном сообществе". О новой продукции сообщили на сайте компании.

"Мужские тампоны" выпустили в темно-синей коробке с простым дизайном.

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"У трансгендерных мужчин и небинарных лиц также могут быть месячные. Чтобы сломать это устаревшее убеждение, Vuokkoset запускает Tampon for Men на Неделе трансгендерной осведомленности. Для трансгендерных мужчин боль во время менструации — это не просто физическая боль. Это ежемесячное напоминание о том, что пол, определенный им при рождении, не соответствует тому, кем они являются на самом деле", — проинформировали в компании.

Отмечается, что с помощью тампонов, разработанных для мужчин, Vuokkoset стремится изменить восприятие менструации и уменьшить дистресс, который она вызывает у трансгендерных мужчин.

"Vuokkoset признал, с какими трудностями сталкиваются трансгендерные мужчины из-за менструации из-за общественных ассоциаций менструации с женственностью. Наша цель состоит в том, чтобы изменить представление о менструации и уменьшить страдания, которые она вызывает у мужчин-трансгендеров, предлагая продукт, который больше соответствует их личности", — пишет о своем продукте производитель.

Напомним, что трансгендерку Сару Эштон-Сирилло отстранили от должности спикера ТРО. Как рассказали в командовании, угрозы военнослужащего, направленные в адрес "кремлевского пропагандиста", противоречат международным нормам гуманитарного права, которыми руководствуются Силы обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Илон Маск обозвал своего сына-трансгендера коммунистом.