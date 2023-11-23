Застрягли вдома: білорусам заборонили без дозволу переїжджати за кордон на ПМП, — ЗМІ

Як пояснив юрист одному із місцевих ЗМІ, правила не дозволять виїжджати за кордон людям призовного віку, адже для цього потрібне схвалення військкомату.

Білорусам заборонили виїжджати на постійне проживання за кордон без відповідного на це дозволу. Про це повідомляє російське неурядове видання The Moscow Times посилаючись на постанову Ради міністрів Білорусі.

Тепер громадяни Білорусі, які хочуть переїхати жити за кордон, повинні за дозволом звертатися до міграційних органів всередині країни.

Зазначається, що окрім відповідної заяви білоруси мають оформити анкету, у якій вказати інформацію про освіту, спеціальність та податкові зобов’язання. Окрім того, міграційним органам доведеться також надати контакти своїх родичів.

Далі особу, яка бажає виїхати за кордон на ПМП, чекає перевірка на те, чи не заборонено їй покидати країну. Інформація стосовно військовозобов’язаних окремо уточнюватиметься у військкоматах.

Повідомляється, що вся перевірка триватиме до 20 днів. Окрім того, рішення про відмову або ж дозвіл на виїзд оформлюватиметься ще до 15 днів. У разі позитивного рішення в паспорті особи ставитимуть відповідну відмітку з датою видачі дозволу.

Як зазначив юрист у коментарі одному із білоруських ЗМІ, нові правила не дозволять виїжджати на постійне місце проживання людям призовного віку, адже потрібне схвалення військкомату.

Окрім того, білоруси, які отримали інше громадянство або посвідку на проживання у іншій країні мають повідомляти про це державу. Відтак є ризик, що їм теж доведеться оформлювати дозвіл на виїзд.

Окрім того, видання пише, що раніше у Білорусі заборонили оформлювати нові паспорти або продовжувати їх дію за кордоном. З вересня цього року це можна зробити лише на території Білорусі.

Нагадаємо, 23 листопада у Силах оборони Північного напрямку розповіли, що Росія не вивела повністю свою армію із Білорусі. Наразі там перебуває близько декілька сотень російських військових.

Також на початку листопада президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився стосовно відносин із Польщею та Литвою. На його думку, Білорусь не винна у напружених стосунками із сусідніми державами.