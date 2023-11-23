Смерть водія на польському кордоні: Україна вимагає розблокувати рух фур, — посол

За словами посла Києва у Варшаві Василя Зварича, кожен має право на протест, але форма, час і тривалість страйку в складних погодних умовах створює реальну загрозу безпеці людей.

Посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив смерть українського водія на польському кордоні. Водій фури очікував своєї черги перед пунктом пропуску Корчова на території Польщі, заблокованому через страйк польських перевізників. Про це Зварич повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних автомобілів. Відповідні сигнали доведені також Міністерству внутрішніх справ та адміністрації Польщі", — написав український дипломат.

Василь Зварич наголосив, що обмеження вантажного руху польськими водіями створює загрозу життю та здоров'ю їхніх українських колег, а також значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, що згідно з нормами польського закону "Про зібрання" дає прямі підстави органам місцевого самоврядування відкликати дозвіл на проведення акції протесту та заборонити страйк.

"Ми закликаємо польську владу до рішучих дій щодо розблокування руху і не допущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов — ставали заручниками дій організаторів протесту", — заявив Зварич.

Посол України наголосив, що кожна людина має право на вираження протесту і відстоювання своїх прав, але в цьому разі "форма, час і тривалість зборів у складних погодних умовах створює реальну загрозу життю і здоров'ю, а також безпеці людей".

Дипломат заявив, що дуже важливо зберегти людські життя, а для цього необхідно розблокувати рух фур через кордон і дати українським водіям можливість безперешкодно повернутися додому.

Нагадаємо, зупинено рух уже на четвертому пункті пропуску в Польщі. Мітингувальники перекрили рух вантажівок на пункті пропуску "Медика — Шегині". За попередньою інформацією, блокування триватиме до 26 листопада.

Раніше Фокус писав, що спецслужби РФ можуть бути причетні до блокування кордонів України. На думку журналістів, ситуацію з вантажними перевізниками на кордонах із Польщею та Словаччиною створено штучно, тому її складно вирішити цивілізованим шляхом.