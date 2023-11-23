Громадянин Молдови намагався підпалити військкомат у російському Волоколамську, — росЗМІ (карта)

За повідомленням російського медіа, спроби молдованина не увінчалися успіхом, "коктейлі Молотова" відрикошетили від фасаду і загорілися на бруківці.

У Російській Федерації 35-річний Максим, громадянин Республіки Молдова з міста Бєльці, намагався підпалити будівлю військового комісаріату в Волоколамську (Підмосков'я). Про це 23 листопада повідомив російський Telegram-канал SHOT.

Інцидент стався о п'ятій ранку на вулиці Радянській. "Він дістав із пакетика кілька пляшок із запальною сумішшю і почав метати їх у будівлю. Але всі вони прилетіли назад і впали під ноги молдаванину. Пожежа сталася на бруківці", — ідеться в повідомленні.

Фото: Скриншот

За інформацією російського медіа, Максим кинувся до пляшок із запальною сумішшю, що впали, підняв одну з них і кинув ще раз. Але та знову "відрикошетила і впала на те саме місце". Будівля військкомату зрештою не загорілася.

Фото: Скриншот

Громадянина Молдови затримали на місці. З'ясувалося, що в РФ він перебував без реєстрації. Щодо нього порушено кримінальну справу за статтею "теракт".

Фото: google.com/maps

Підпали військкоматів у Росії

7 вересня росіянка підпалила військкомат у Санкт-Петербурзі. Пропагандисти повідомили, що очевидці затримали жінку і викликали поліцію. Пожежі не сталося, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У російському медіа уточнили, що порушницею виявилася 58-річна співробітниця місцевого "Водоканалу" Олена К. Жінка заявила, що стала жертвою "з відомої всім країни". Їй нібито сказали, що у військкоматі сидить "головний шахрай", тому будівлю треба підпалити.

Також 14 листопада повідомлялося, що в Росії в Подольську двічі за добу місцеві жителі намагалися спалити військкомат. Так, одного дня спочатку близько 21:30 до комісаріату на проспекті Леніна підійшла жінка і кинула у вікно будівлі пляшку з невідомою сумішшю. Займання не сталося, пляшка лише вибила вікно. 53-річну Марію К. затримали на місці. Друга спроба сталася через кілька годин, близько 0:20. Цього разу коктейлем Молотова в пляшках з-під кефіру військкомат атакував 66-річний Олександр Ч., його також затримали майже одразу, оскільки будівлю вже охороняли правоохоронці.

23 листопада повідомлялося, що в Росії засудили 17-річного школяра Єгора Балазейкіна за спроби підпалу двох військкоматів. Він проведе шість років у виховній колонії. Хлопець прочекав свій вирок дев'ять місяців у СІЗО. Сторона обвинувачення зазначала, що він мав розуміти наслідки своїх дій.

Нагадаємо, вночі на 23 листопада в Підмосков'ї прогримів вибух і зникло світло одразу в кількох населених пунктах.