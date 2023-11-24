"Плюємо на ваші санкції": пропагандистські сайти РФ доступні в ЄС під новими назвами

Дослідники Reset переконані, що російські дезінформаційні платформи виявили вищу адаптивність порівняно із спробами ЄС приборкати їх, публікуючись під новими назвами та надаючи посилання для своїх авторів та інших користувачів.

Європейський Союз пообіцяв припинити потік російської пропаганди після того, як країна-агресор вторглася на територію України, наклавши санкції на RT і Sputnik, які підтримує держава. Однак пропагандистські сайти продовжують поширювати дезінформацію за допомогою дзеркальних до заблокованих платформ. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією дослідницької групи Reset, одна з них — портал Swentr, що зареєстрували через три дні після оголошення санкцій проти Russia Today, котрий використовує більше ніж 19 вебсайтів для охоплення аудиторії в ЄС.

"Ми плюємо на ваші санкції", — заявила головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян у коментарі, переданому її пресслужбою.

Відомо, що Sputnik також працює через дзеркальні сайти, такі як sputnikglobe.com.

Дослідники переконані, що російські дезінформаційні платформи виявили вищу адаптивність порівняно із спробами ЄС приборкати їх, виступаючи під новими назвами та надаючи посилання для своїх авторів та інших користувачів.

У виданні зазначили, що росіяни також використовують "блакитну галочку" на Twitter (Х), щоб просувати інтереси Кремля, спричиняючи розбіжності серед членів НАТО та посилюючи плутанину навколо війни.

Однак, у матеріалі зауважили, що процес введення санкцій ЄС зазвичай відбувається повільно, і важко його сфокусувати на конкретній меті. При тому, що виконавчий орган ЄС забезпечує керівництво та нагляд, використання санкцій переважно є відповідальністю держав-членів, що "ще більше ускладнює ситуацію".

Єврокомісія знає про дзеркальні сайти росіян

За словами віцепрезидентки Вери Йоурової, яка відповідає за протидію дезінформації, Європейська комісія знає про сайти-дзеркала та працює з державами-членами для ефективного застосування санкцій.

"Хочу підкреслити, що попри деякі спроби обходу, санкції є ефективними. Ніхто не може знайти ці ЗМІ, випадково перемикаючи канали. В Мережі пошукові системи та агрегатори новин не показують результатів від цих ЗМІ", — зазначила вона.

Ці заходи мають певний успіх у маргіналізації російської дезінформації. За даними лічильника трафіку Semrush, у жовтні Swentr отримав майже 3 мільйони відвідувань, що далеко від 141 мільйона, які мав RT.com.

Нагадаємо, Державний департамент 7 листопада повідомив, що Росія почала активно поширювати свою пропаганду на країни, де ще не вдалося отримати серйозний вплив. Насамперед вони дискредитують НАТО, США та Україну.