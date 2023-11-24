Пробний режим: Китай тестує безвіз для шести країн, — ВВС

За інформацією журналістів, КНР почала видавати всі типи віз тільки з березня 2023 року.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що протягом року пробно запровадити безвізовий режим для громадян Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії. Про це повідомляє BBC.News

Як зазначає видання, з грудня 2023-го до 30 листопада 2024 року власники звичайних паспортів цих країн зможуть вести бізнес або подорожувати Китаєм без візи на строк до 15 днів.

"Це має допомогти сприяти високоякісному розвитку і відкритості Китаю", — заявила в п'ятницю, 24 листопада, прессекретар МЗС Мао Нін.

Нині більшості мандрівників для в'їзду до Китаю необхідна віза. До рідкісних прикладів звільнених від податку належать громадяни Сінгапуру та Брунею, які в'їжджають до Китаю з метою бізнесу, туризму, відвідування родин і транзиту на строк не більше 15 днів.

Що передувало

Протягом трьох років у Китаї діяли одні з найсуворіших у світі обмежень, пов'язаних із Covid — щодо поїздок, численних блокувань і частих вимог до тестування.

І тільки в березні 2023 року Китай знову почав видавати всі типи віз.

До пандемії щорічно в Китай приїжджали десятки мільйонів іноземних туристів.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена в тому, що найближчими роками Китай не планує здійснювати військове вторгнення на Тайвань.