У РФ посилюються репресії: Кремль хоче контролювати всі системи відеоспостереження, — ISW

За словами аналітиків, Мінцифри РФ запропонувало створити єдину платформу для зберігання матеріалів з усіх систем відеоспостереження в країні. Також планується збільшити кількість камер спостереження до 5 мільйонів.

У Кремлі хочуть отримати контроль над усіма системами відеоспостереження в Росії. Так, уряд, найімовірніше, хоче посилити внутрішні репресії в країні. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 24 листопада йдеться про те, що Міністерство цифрового розвитку Росії запропонувало створити єдину платформу для зберігання й опрацювання матеріалів з усіх систем відеоспостереження в країні. Вартість такого проєкту становить приблизно 134 мільйони доларів США або 12 мільярдів російських рублів.

"Міністерство цифрового розвитку Росії планує збільшити кількість камер спостереження в усій Росії до п'яти мільйонів до 2030 року та інтегрувати їх усі з програмним забезпеченням для розпізнавання облич і зображень", — ідеться у звіті.

Аналітики зазначили, що МНС Росії зробило спробу просунути подібну ініціативу ще у 2020-2022 роках у межах проєкту Апаратно-програмного комплексу "Безпечне місто", спрямованого на стандартизацію й установку систем спостереження з програмним забезпеченням штучного інтелекту в російських регіонах. Однак тоді відомство зіткнулося з критикою з боку МВС і Міністерства економіки Росії.

Раніше ЗМІ писали, що президент РФ Володимир Путін уже готується до нових виборів у 2024 році. Так, результат виборів безпосередньо вплине на військову стратегію Росії. Зокрема, від того, чи переможе Путін, залежить, чи оголосять після виборів нову мобілізацію, яка буде непопулярною у населення. При цьому Критики ставлять під сумнів мету президентських виборів у країні, що перебуває у стані війни, де більшість лідерів опозиції були або вигнані, або поміщені до в'язниці.

Також російські ЗМІ повідомляли, що в Росії безпілотники для армії будуть робити з електронних сигарет. Зазначається, що в одному з університетів Самари організували акцію зі збору електронних сигарет. З них планують виймати деталі і використовувати в БПЛА.