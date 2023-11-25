"Наймудріший з 10 мільйонів": Кім Чен Ин змушує мешканців Північної Кореї співати йому оди

Громадяни країни вважають, що існує серйозна продовольча криза, поки лідер наказує співати йому нові гімни.

Верховний лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змушує мешканців країни співати дивний новий гімн, що вихваляє його "силу кохання". Про це пише Radio Free Asia.

Новий гімн замінює пісню, у якій оспівували батька Кім Чен Ина, Кім Чен Іра, який помер у 2011 році.

Повідомляється, що мешканцям Північної Кореї наказали співати композицію, яка вітатиме диктатора перед будь-яким публічним заходом.

Пісня описує онука Кім Ір Сена як "наймудрішого з 10 мільйонів", який "силою любові створює найкращий рай для нашого вічного щастя". Новий гімн сказали виконувати у листопаді 2023 року. Разом з цим віддали наказ закінчувати будь-який захід піснею "Ми будемо захищати генерала Кім Чен Ина ціною наших життів".

Кім Чен Ин Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Ода батькові диктатора використовувалася з 1997 року, замінивши гімн, створений для Кім Ір Сена.

"[Кім] змушував нас починати заходи з пісень про його предків навіть після 10 років при владі, [оскільки спочатку] він не мав політичної бази… і хотів підкреслити легітимність свого престолонаслідування", — розповідає інсайдер видання.

Мешканець також додав, що пісні, представлені восени 2023 року, не нові.

Кім Чен Ин Фото: Getty Images

Композиції кілька разів виконували в минулі роки, зокрема, у 2015, коли гімн співали армії під час святкування Дня Перемоги, північнокорейського свята, присвяченого річниці перемир’я 1953 року, що завершило Корейську війну.

Інший інсайдер видання зізнався, що багатьом північнокорейцям не подобається, коли їм наказують співати хвалу лідеру країни, оскільки в Північній Кореї, як повідомляється, відчувається гостра нестача продовольства.

"Мешканці борються з більш серйозними життєвими труднощами, ніж за часів Кім Ір Сена та Кім Чен Іра", — розповідає мешканець країни.

Нагадаємо, доньку Кім Чен Ина називали не тим іменем протягом десяти років.

Також Фокус писав про візит Кім Чен Ина до Росії.