Падав більше кілометра: у Австрії розбився літак з людьми на борту, ніхто не вижив (фото)
Літак зник з радарів, коли перебував на висоті більше кілометра, свідчать дані моніторингового порталу. Мав пролетіти 500 км, але упав на половині шляху.
25 листопада з невстановлених причин неподалік від гірськолижного курорту в Австрії упав літак. Повітряне судно, яке вилетіло з Чехії, шукали менш як добу — рятувальники спершу виявили окремі шматки, потім — місце падіння. Посеред снігу в горах побачили тіла чотирьох людей. Деталі про авіакатастрофу чеського літака розповіли на порталі ORF.
На порталі назвали місце інциденту — біля гірськолижного курорту Касберг на півночі Австрії. Також повідомили, що марка літака, який упав в горах — Rockwell Commander 112B. Повітряне судно злетіло з аеродрому біля міста Пршибрам у Чехії і прямувало до міста Медулин у Хорватії. Зазначимо, згідно з Google maps, літак мав здолати близько 500 км, але упав на півдорозі — за 200 км від старту.
На борту літака перебували четверо громадян Чехії — двоє чоловіків та дві жінки, вказує місцева поліція. Їх виявили посеред уламків в снігу: у прокуратурі заявили, що проведуть розтин, що уточнити деталі події.
До пошуків долучили альпійську поліцію, гірську рятувальну службу, пожежну бригаду та Червоний Хрест, перерахувили журналісти. Спершу пошукові групи помітили окремі уламки, потім — рештки літака. Рештки ще не розбирали, ідеться у повідомленні — відклали до понеділка 27 листопада. Також зазначили, що плани можуть змінитись через погіршення погодних умов.
Вказується, що станом на сьогодні не відомі причини падіння літака. Серед варіантів — технічні проблеми або помилка людини. Також на порталі припустили, що повітряне судно могло потрапити у турбулентність.
На світлинах, опублікованих ORF, показують гелікоптер рятувальників, який брав участь у пошукових роботах. Навколо — засипана снігом місцевість, вкрита кількасантиметровим шаром снігу.
Про проблеми з літаком стало відомо завдяки моніторинговому порталу Austro Control, розповіли журналісти. Спостерігачі відстежували рух легкомоторного літака і о 13:30 (часовий пояс не вказано) зауважили, що він зник з радарів. У соцмережі X розмістили дані моніторингу — вони показують, що інформація з літака припинила надходити у момент, коли він перебував на висоті приблизно 1300 м.
Зазначимо, згідно з прогнозом метеорологів у Європі погіршились погодні умови. На території України, наприклад, синоптики пообіцяли холоднечу та ожеледь. У неділю 26 листопада шквальний вітер і мінусова температура дістались до півдня України: біля берегів окупованого Криму помітили хвилі висотою до 8 метрів.
Нагадуємо, у вересні розбився легкомоторний літак у Бразилії. Згідно з попередніми даними, причиною катастрофи стала погана погода. Між тим в Італії під час тренувального польоту упав військовий літак: пілот катапультувався, але загинули люди, які проїздили поруч з аеропортом.