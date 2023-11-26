Падав більше кілометра: у Австрії розбився літак з людьми на борту, ніхто не вижив (фото)

Літак зник з радарів, коли перебував на висоті більше кілометра, свідчать дані моніторингового порталу. Мав пролетіти 500 км, але упав на половині шляху.

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25 листопада з невстановлених причин неподалік від гірськолижного курорту в Австрії упав літак. Повітряне судно, яке вилетіло з Чехії, шукали менш як добу — рятувальники спершу виявили окремі шматки, потім — місце падіння. Посеред снігу в горах побачили тіла чотирьох людей. Деталі про авіакатастрофу чеського літака розповіли на порталі ORF.

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На порталі назвали місце інциденту — біля гірськолижного курорту Касберг на півночі Австрії. Також повідомили, що марка літака, який упав в горах — Rockwell Commander 112B. Повітряне судно злетіло з аеродрому біля міста Пршибрам у Чехії і прямувало до міста Медулин у Хорватії. Зазначимо, згідно з Google maps, літак мав здолати близько 500 км, але упав на півдорозі — за 200 км від старту.

Маршрут літака Rockwell Commander 112B Фото: Google maps

На борту літака перебували четверо громадян Чехії — двоє чоловіків та дві жінки, вказує місцева поліція. Їх виявили посеред уламків в снігу: у прокуратурі заявили, що проведуть розтин, що уточнити деталі події.

Шматок літака Rockwell Commander 112B, який упав у Австрії дорогою з Чехії в Хорватію Фото: ORF

До пошуків долучили альпійську поліцію, гірську рятувальну службу, пожежну бригаду та Червоний Хрест, перерахувили журналісти. Спершу пошукові групи помітили окремі уламки, потім — рештки літака. Рештки ще не розбирали, ідеться у повідомленні — відклали до понеділка 27 листопада. Також зазначили, що плани можуть змінитись через погіршення погодних умов.

Вказується, що станом на сьогодні не відомі причини падіння літака. Серед варіантів — технічні проблеми або помилка людини. Також на порталі припустили, що повітряне судно могло потрапити у турбулентність.

На світлинах, опублікованих ORF, показують гелікоптер рятувальників, який брав участь у пошукових роботах. Навколо — засипана снігом місцевість, вкрита кількасантиметровим шаром снігу.

Про проблеми з літаком стало відомо завдяки моніторинговому порталу Austro Control, розповіли журналісти. Спостерігачі відстежували рух легкомоторного літака і о 13:30 (часовий пояс не вказано) зауважили, що він зник з радарів. У соцмережі X розмістили дані моніторингу — вони показують, що інформація з літака припинила надходити у момент, коли він перебував на висоті приблизно 1300 м.

Маршрут літака до моменту падіння

Зазначимо, згідно з прогнозом метеорологів у Європі погіршились погодні умови. На території України, наприклад, синоптики пообіцяли холоднечу та ожеледь. У неділю 26 листопада шквальний вітер і мінусова температура дістались до півдня України: біля берегів окупованого Криму помітили хвилі висотою до 8 метрів.

Нагадуємо, у вересні розбився легкомоторний літак у Бразилії. Згідно з попередніми даними, причиною катастрофи стала погана погода. Між тим в Італії під час тренувального польоту упав військовий літак: пілот катапультувався, але загинули люди, які проїздили поруч з аеропортом.